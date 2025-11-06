Sverige
Människor på Kulturfestivalen i augusti i år. Foto: Henrik Montgomery/TT
Plan på attack mot festival
Poliserna har tagit fast
en misstänkt terrorist.
Mannen är 18 år.
Han hade planer på
att göra en attack
mot en festival
mitt i centrala Stockholm.
Det var Kulturfestivalen
som var i augusti i år.
Mannen ville göra attacken
för terroristerna i gruppen
Islamiska staten, IS.
Men mannen blev stoppad
av poliserna.
– Han ville göra en attack
och skada så många
människor som möjligt.
Det säger åklagaren
Henrik Olin på
ett möte med journalister.
Poliserna upptäckte mannen
förra sommaren.
Han hade skrivit
misstänkta saker på internet.
En polis som var hemlig
blev vän med mannen.
Efter att mannen
berättat om sina planer
kunde poliserna ta fast honom.
8 SIDOR/TT
6 november 2025
Så bra att polisen fick tag på teroristen. 😊👍
omg så bra att vårat samhälle kan bara bli bätre och bätre!!!!!!
det är derför man inte ska lita på alla🤥
varför inte utvisa såna så vi andra kan börja leva ett normalt liv
Bra att det finns hemliga poliser som kan stoppa planerade olagliga händelser som ska eller skulle hända och ske i framtiden.
Inga islamister på våra gator.
bra jobbat poliserna!!!!❤