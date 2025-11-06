Plan på attack mot festival

Poliserna har tagit fast

en misstänkt terrorist.

Mannen är 18 år.

Han hade planer på

att göra en attack

mot en festival

mitt i centrala Stockholm.

Det var Kulturfestivalen

som var i augusti i år.

Mannen ville göra attacken

för terroristerna i gruppen

Islamiska staten, IS.

Men mannen blev stoppad

av poliserna.

– Han ville göra en attack

och skada så många

människor som möjligt.

Det säger åklagaren

Henrik Olin på

ett möte med journalister.

Poliserna upptäckte mannen

förra sommaren.

Han hade skrivit

misstänkta saker på internet.

En polis som var hemlig

blev vän med mannen.

Efter att mannen

berättat om sina planer

kunde poliserna ta fast honom.

8 SIDOR/TT

