Människor på Kulturfestivalen i augusti år 2025. Foto: Henrik Montgomery/TT
En teckning från rättegången. 19-åringen sitter bredvid sin advokat. Bild: Anders Humlebo/TT
Straff för planer på attack
En 19-årig man döms
för sina planer på att göra
en attack mot en festival
mitt i Stockholm.
Det var mot Kulturfestivalen
i augusti förra året.
Han ville göra attacken
för terroristerna i gruppen
Islamiska staten, IS.
19-åringen ville döda
människor med vapen eller bomber.
Han hade skaffat delar
till en bomb.
Den var inte klar.
19-åringen hann bli
stoppad av poliserna.
En hemlig polis började
samarbeta med 19-åringen
för att avslöja planerna.
Nu döms 19-åringen
till sju års fängelse.
Han straffas också för
ett försök till mord
i Tyskland år 2024.
En annan 17-åring döms
också för det brottet.
Han blir dömd till ungdomsvård
och ska sitta inlåst
i ett år och fyra månader.
8 SIDOR/TT
21 januari 2026
men usch så hemskt ,tur att polisen tog honnom innan annars vet man inte hur många oskyldiga människor som skulle dö.bra jobbat polisen att ta dessa brotslingar från gatorna. tack
synd att han blev stoppad 😭
oj vad läskigt 😔😢
Hej
hur fick den hemliga polisen reda på att han skulle jobba där och just då????🥰
Hej LG!
En hemlig person hos polisen
tog kontakt med 19-åringen.
Personen låtsades vara någon annan.
och fick då reda på 19-åringens planer.
/Hälsningar 8 Sidor
nej det är inte synd att han blev stoppad 😠 vadå samarbetade du med han eller!!!!😠😠
Det var inte dålit att han blev stoppad det var bra
jättebra jobbat av våra duktiga poliser,dom har förhindrat ett katastrof.
bra att han blev stoppad eller inte vem vet 😃😀
sju års fängelse……👎
jag vet att dolit och död folk
Han must livestid ifängelse😡😡
Ungdom är lätt att bli skyldig utan utbildning, bra vision och uppmärksam mentor 🙁
Ingen frisk människa håller på sådär. Jag hoppas han får psykiatrisk vård på fängelset.
Bara sju år nej