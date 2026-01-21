Sverige

Straff för planer på attack

En 19-årig man döms
för sina planer på att göra
en attack mot en festival
mitt i Stockholm.

Det var mot Kulturfestivalen
i augusti förra året.

Han ville göra attacken
för terroristerna i gruppen
Islamiska staten, IS.

19-åringen ville döda
människor med vapen eller bomber.
Han hade skaffat delar
till en bomb.
Den var inte klar.
19-åringen hann bli
stoppad av poliserna.

En hemlig polis började
samarbeta med 19-åringen
för att avslöja planerna.

Nu döms 19-åringen
till sju års fängelse.

Han straffas också för
ett försök till mord
i Tyskland år 2024.
En annan 17-åring döms
också för det brottet.
Han blir dömd till ungdomsvård
och ska sitta inlåst
i ett år och fyra månader.

8 SIDOR/TT

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. . skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:47

    men usch så hemskt ,tur att polisen tog honnom innan annars vet man inte hur många oskyldiga människor som skulle dö.bra jobbat polisen att ta dessa brotslingar från gatorna. tack

    Svara
  2. ahmedlina skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:43

    synd att han blev stoppad 😭

    Svara
  3. ..... skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:43

    oj vad läskigt 😔😢

    Svara
  4. LG skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:45

    Hej
    hur fick den hemliga polisen reda på att han skulle jobba där och just då????🥰

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      21 januari, 2026 kl. 13:32

      Hej LG!
      En hemlig person hos polisen
      tog kontakt med 19-åringen.
      Personen låtsades vara någon annan.
      och fick då reda på 19-åringens planer.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. Ella skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:46

    nej det är inte synd att han blev stoppad 😠 vadå samarbetade du med han eller!!!!😠😠

    Svara
  6. LG skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:46

    Det var inte dålit att han blev stoppad det var bra

    Svara
  7. Ahmed skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:50

    jättebra jobbat av våra duktiga poliser,dom har förhindrat ett katastrof.

    Svara
  8. det är jag skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:53

    bra att han blev stoppad eller inte vem vet 😃😀

    Svara
  9. Hur mycket kostar..... skriver:
    21 januari, 2026 kl. 13:02

    sju års fängelse……👎

    Svara
  10. DAVID skriver:
    21 januari, 2026 kl. 13:22

    jag vet att dolit och död folk

    Svara
  11. Jan skriver:
    21 januari, 2026 kl. 13:33

    Han must livestid ifängelse😡😡

    Svara
  12. Rebecca skriver:
    21 januari, 2026 kl. 14:22

    Ungdom är lätt att bli skyldig utan utbildning, bra vision och uppmärksam mentor 🙁

    Svara
  13. Anonym skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:08

    Ingen frisk människa håller på sådär. Jag hoppas han får psykiatrisk vård på fängelset.

    Svara
  14. Robin skriver:
    21 januari, 2026 kl. 15:45

    Bara sju år nej

    Svara
