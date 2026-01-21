Straff för planer på attack

En 19-årig man döms

för sina planer på att göra

en attack mot en festival

mitt i Stockholm.

Det var mot Kulturfestivalen

i augusti förra året.

Han ville göra attacken

för terroristerna i gruppen

Islamiska staten, IS.

19-åringen ville döda

människor med vapen eller bomber.

Han hade skaffat delar

till en bomb.

Den var inte klar.

19-åringen hann bli

stoppad av poliserna.

En hemlig polis började

samarbeta med 19-åringen

för att avslöja planerna.

Nu döms 19-åringen

till sju års fängelse.

Han straffas också för

ett försök till mord

i Tyskland år 2024.

En annan 17-åring döms

också för det brottet.

Han blir dömd till ungdomsvård

och ska sitta inlåst

i ett år och fyra månader.

8 SIDOR/TT