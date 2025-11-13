Sverige

En staty ev ett barn har en randig tröja på sig. Statyn står på en gräsmatta.

13-åringar ska inte fängslas, står det på tröjan på en staty i Strängnäs. Det är en protest. Foto: Privat

Protest med tröjor på statyer

Regeringen vill att barn
som är 13 och 14 år
ska kunna bli straffade med fängelse
om de gör allvarliga brott.
Regeringen har ett förslag om det.

Men många är mycket kritiska
mot förslaget.

Organisationen Bris
jobbar med barns rättigheter.
Bris protesterar
mot regeringens förslag.
De har klätt statyer av barn
i tröjor på flera platser i landet.

I Strängnäs fick en staty
av ett barn en sådan tröja.
Tröjan ska få oss att tänka på
kläder som fångar i filmer ofta har.
Den har svarta och vita ränder.

– 13-åringar ska inte
sitta i fängelse,
säger Maria Frisk på Bris.

Den 12 oktober var
sista dagen som myndigheter
och organisationer kunde
svara på regeringens förslag.
Om ett tag får vi veta
om regeringen lyssnar
på protesterna.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Kriminalvården säger nej till förslaget

13 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. v skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:23

    just såna kläder passar brottslingar.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:25

    Det går inte!!!!!

    Svara
  3. lisa p skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:25

    håller INTE med Maria frisk.begår du brott ska du straffas punkt slut diskuterat.

    Svara
  4. . skriver:
    13 november, 2025 kl. 13:39

    finns ju matchande byxor skulle passa till tröjan.

    Svara
  5. Randall S C skriver:
    13 november, 2025 kl. 14:10

    Jag tycker att onda barn som är mördare borde straffas med fängelse.

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    13 november, 2025 kl. 14:28

    Jag håller helt med Maria Frisk 👍❤️‍🩹sedan finns det inga ”onda barn😡som randall kommenterar,du verkar prata av din egen insikt,blanda inte in barnen!!!!! Punkt slut!!!

    Svara
  7. Randall S C skriver:
    13 november, 2025 kl. 15:23

    Hej Hallåa. Tack för dina kommentarer. Jag tycker att de flesta barn är underbara, men en 13-åring som är en mördare är ond, tycker jag.

    Svara
  8. Hallåa skriver:
    13 november, 2025 kl. 16:34

    Dax att regeringen lyssnar på vad expertis tycker i denna fråga 👍det handlar inte om vad ni politiker ”känner😡det enda ni vill ha är hårda tag,det är inte knäckfrågan,utan ni måste sätta in resurser mycket tidigare,redan i förskoleåldern. Punkt slut!!!!!

    Svara
  9. ... skriver:
    13 november, 2025 kl. 17:08

    Hallåa det får föräldrarna göra uppfostra sin avkomma.och jag håller fullständigt med randall.onda barn som är 13 ska straffas med långa fängelse straff.punkt slut diskuterat hallåa det är min åsikt

    Svara
  10. Svennebanan skriver:
    13 november, 2025 kl. 17:14

    Du har helt rätt 👍hallåa

    Svara
  11. Lisa skriver:
    13 november, 2025 kl. 17:40

    En fråga jag undrar varför många av kommentarerna,är så elaka? Ni verkar inte må så bra🤔

    Svara
  12. ... skriver:
    13 november, 2025 kl. 17:55

    Kommentarer är bara sanning.jag hatar mördare dom ska inte finnas bland oss

    Svara
  13. 67 KID skriver:
    13 november, 2025 kl. 18:31

    Håller inte med Mira Frisk.Och den dar tröjan är lik en sån har tjuv tröja.

    Svara
  14. 67 KID skriver:
    13 november, 2025 kl. 18:32

    Håller inte med mira frisk!

    Svara
