Sverige
13-åringar ska inte fängslas, står det på tröjan på en staty i Strängnäs. Det är en protest. Foto: Privat
Protest med tröjor på statyer
Regeringen vill att barn
som är 13 och 14 år
ska kunna bli straffade med fängelse
om de gör allvarliga brott.
Regeringen har ett förslag om det.
Men många är mycket kritiska
mot förslaget.
Organisationen Bris
jobbar med barns rättigheter.
Bris protesterar
mot regeringens förslag.
De har klätt statyer av barn
i tröjor på flera platser i landet.
I Strängnäs fick en staty
av ett barn en sådan tröja.
Tröjan ska få oss att tänka på
kläder som fångar i filmer ofta har.
Den har svarta och vita ränder.
– 13-åringar ska inte
sitta i fängelse,
säger Maria Frisk på Bris.
Den 12 oktober var
sista dagen som myndigheter
och organisationer kunde
svara på regeringens förslag.
Om ett tag får vi veta
om regeringen lyssnar
på protesterna.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
13 november 2025
just såna kläder passar brottslingar.
Det går inte!!!!!
håller INTE med Maria frisk.begår du brott ska du straffas punkt slut diskuterat.
finns ju matchande byxor skulle passa till tröjan.
Jag tycker att onda barn som är mördare borde straffas med fängelse.
Jag håller helt med Maria Frisk 👍❤️🩹sedan finns det inga ”onda barn😡som randall kommenterar,du verkar prata av din egen insikt,blanda inte in barnen!!!!! Punkt slut!!!
Hej Hallåa. Tack för dina kommentarer. Jag tycker att de flesta barn är underbara, men en 13-åring som är en mördare är ond, tycker jag.
Dax att regeringen lyssnar på vad expertis tycker i denna fråga 👍det handlar inte om vad ni politiker ”känner😡det enda ni vill ha är hårda tag,det är inte knäckfrågan,utan ni måste sätta in resurser mycket tidigare,redan i förskoleåldern. Punkt slut!!!!!
Hallåa det får föräldrarna göra uppfostra sin avkomma.och jag håller fullständigt med randall.onda barn som är 13 ska straffas med långa fängelse straff.punkt slut diskuterat hallåa det är min åsikt
Du har helt rätt 👍hallåa
En fråga jag undrar varför många av kommentarerna,är så elaka? Ni verkar inte må så bra🤔
Kommentarer är bara sanning.jag hatar mördare dom ska inte finnas bland oss
Håller inte med Mira Frisk.Och den dar tröjan är lik en sån har tjuv tröja.
Håller inte med mira frisk!