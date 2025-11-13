Protest med tröjor på statyer

Regeringen vill att barn

som är 13 och 14 år

ska kunna bli straffade med fängelse

om de gör allvarliga brott.

Regeringen har ett förslag om det.

Men många är mycket kritiska

mot förslaget.

Organisationen Bris

jobbar med barns rättigheter.

Bris protesterar

mot regeringens förslag.

De har klätt statyer av barn

i tröjor på flera platser i landet.

I Strängnäs fick en staty

av ett barn en sådan tröja.

Tröjan ska få oss att tänka på

kläder som fångar i filmer ofta har.

Den har svarta och vita ränder.

– 13-åringar ska inte

sitta i fängelse,

säger Maria Frisk på Bris.

Den 12 oktober var

sista dagen som myndigheter

och organisationer kunde

svara på regeringens förslag.

Om ett tag får vi veta

om regeringen lyssnar

på protesterna.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Kriminalvården säger nej till förslaget