Rättegång mot Chrippa

Christofer Lundström

är känd på internet.

På sajten Youtube tittar

över 150 tusen

på hans filmer.

Han brukar kallas för Chrippa.

Han är bror till

kändisen Joakim Lundell.

Den här veckan började

en rättegång mot honom.

Rättegången är i domstolen

Linköpings tingsrätt.

Chrippa är misstänkt

för flera brott.

Brotten handlar om

fusk med pengar.

Han ska bland annat ha

fuskat med skatten.

Chrippa är också

misstänkt för brottet

främjande av olovligt spel.

Det är första gången

någon kan bli dömd

för det i Sverige.

Det skriver tidningen

Svenska Dagbladet.

På internet finns casinon.

Där kan du spela för

att vinna pengar.

Chrippa har spelat på casinon.

Hans tittare på internet

har kunnat se honom spela.

I Sverige är det förbjudet

att göra reklam för

casinon på det sättet.

Därför är Chrippa

misstänkt för brottet.

Chrippa säger att han

inte har gjort

de flesta brotten

som han är misstänkt för.

Han erkänner bara ett av brotten,

skattebrott.

Rättegången fortsätter

fram till den 5 december.

