Chrippa har en kanal på sajten Youtube. Foto: 8 Sidor
Rättegång mot Chrippa
Christofer Lundström
är känd på internet.
På sajten Youtube tittar
över 150 tusen
på hans filmer.
Han brukar kallas för Chrippa.
Han är bror till
kändisen Joakim Lundell.
Den här veckan började
en rättegång mot honom.
Rättegången är i domstolen
Linköpings tingsrätt.
Chrippa är misstänkt
för flera brott.
Brotten handlar om
fusk med pengar.
Han ska bland annat ha
fuskat med skatten.
Chrippa är också
misstänkt för brottet
främjande av olovligt spel.
Det är första gången
någon kan bli dömd
för det i Sverige.
Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.
På internet finns casinon.
Där kan du spela för
att vinna pengar.
Chrippa har spelat på casinon.
Hans tittare på internet
har kunnat se honom spela.
I Sverige är det förbjudet
att göra reklam för
casinon på det sättet.
Därför är Chrippa
misstänkt för brottet.
Chrippa säger att han
inte har gjort
de flesta brotten
som han är misstänkt för.
Han erkänner bara ett av brotten,
skattebrott.
Rättegången fortsätter
fram till den 5 december.
18 november 2025
