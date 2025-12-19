Sverige

Han tittar åt sidan. Han har glasögon.

Christoffer Lundström. Foto: TT

Chrippa dömd till fängelse

Christofer Lundström
är känd på internet.
På sajten Youtube tittar
över 150 tusen
på hans filmer.

Han brukar kallas för Chrippa.
Han är bror till
kändisen Joakim Lundell.

Nu har Chrippa blivit dömd
för flera brott.
Han har fuskat med pengar.
Det säger domstolen
Linköpings tingsrätt.

Straffet blir två år
och nio månader i fängelse.

Chrippa har tidigare
erkänt ett av brotten.
Han har nekat till de andra.

Han döms också för att ha
spelat på casinon.
Hans tittare har kunnat titta på.
I Sverige är det förbjudet
att göra reklam för
casinon på det sättet.

Domstolen dömer också
två andra personer
för fusk med pengar.

19 december 2025

