Chrippa dömd till fängelse

Christofer Lundström

är känd på internet.

På sajten Youtube tittar

över 150 tusen

på hans filmer.

Han brukar kallas för Chrippa.

Han är bror till

kändisen Joakim Lundell.

Nu har Chrippa blivit dömd

för flera brott.

Han har fuskat med pengar.

Det säger domstolen

Linköpings tingsrätt.

Straffet blir två år

och nio månader i fängelse.

Chrippa har tidigare

erkänt ett av brotten.

Han har nekat till de andra.

Han döms också för att ha

spelat på casinon.

Hans tittare har kunnat titta på.

I Sverige är det förbjudet

att göra reklam för

casinon på det sättet.

Domstolen dömer också

två andra personer

för fusk med pengar.

