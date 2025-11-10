Rättegång mot Gröna Lund

Sommaren år 2023

hände en olycka på

nöjesparken Gröna Lund.

Jetline är en bergochdalbana.

Den spårade ur.

En kvinna dog

och nio personer

blev skadade.

Nu startar en rättegång

om det.

Gröna Lund och

två andra företag

är anklagade för brott.

Det handlar bland annat

om att Gröna Lund

inte följt reglerna

när de beställt

och kontrollerat

nya delar till Jetline.

Företaget som gjorde delarna

har inte heller tillverkat dem

på rätt sätt.

Det säger en åklagare.

Gröna Lund och företagen

kan tvingas betala

18 miljoner kronor som straff.

Gröna Lund och de andra

två företagen säger

att de inte har gjort något brott.

Jetline har varit stängd

sedan olyckan.

I vinter ska den rivas.

KATRIN KASSTRÖM och TT