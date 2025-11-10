Sverige

Bergochdalbanan Jetline.

Jetline på Gröna Lund. Foto: Pontus Lundahl/TT

Rättegång mot Gröna Lund

Sommaren år 2023
hände en olycka på
nöjesparken Gröna Lund.

Jetline är en bergochdalbana.
Den spårade ur.

En kvinna dog
och nio personer
blev skadade.

Nu startar en rättegång
om det.
Gröna Lund och
två andra företag
är anklagade för brott.

Det handlar bland annat
om att Gröna Lund
inte följt reglerna
när de beställt
och kontrollerat
nya delar till Jetline.

Företaget som gjorde delarna
har inte heller tillverkat dem
på rätt sätt.
Det säger en åklagare.

Gröna Lund och företagen
kan tvingas betala
18 miljoner kronor som straff.

Gröna Lund och de andra
två företagen säger
att de inte har gjort något brott.

Jetline har varit stängd
sedan olyckan.
I vinter ska den rivas.

KATRIN KASSTRÖM och TT

10 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. emily kvist skriver:
    10 november, 2025 kl. 12:06

    sad ;(

    Svara
  2. Sh skriver:
    10 november, 2025 kl. 12:31

    Men det är för sent, jag tänker om den kvinna
    💔

    Svara
  3. Björn svensson skriver:
    10 november, 2025 kl. 12:57

    Tycker synd 😢

    Svara
  4. Jasmin salhovic skriver:
    10 november, 2025 kl. 12:59

    jag är argg på gröna lund

    Svara
  5. SHHH skriver:
    10 november, 2025 kl. 14:02

    jag ska dit imorgon!!1

    Svara
  6. Emmy;) skriver:
    10 november, 2025 kl. 14:22

    Jag var på gröna lund och såg dolly style de var jätte bra och vi hade jätte kul🥳🥳🥳😍

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    10 november, 2025 kl. 14:30

    Bra sätt åt dom🤡😡tror dom kan smita undan,,nej!!! Stackars kvinnan ❤️‍🩹

    Svara
  8. Vinne skriver:
    10 november, 2025 kl. 15:45

    Varför ska den rivas? Går det inte bygga om den eller göra om det på lagligt sätt och att det går åka utan några fler problem?

    Svara
  9. Aisha skriver:
    10 november, 2025 kl. 20:39

    Jag varit gröna lund och jag giller att åka .

    Svara
  10. Lina skriver:
    10 november, 2025 kl. 22:19

    man vågar ju inte åka något när nåt sådant händer😃😃

    Svara
