Sverige
Jetline på Gröna Lund. Foto: Pontus Lundahl/TT
Rättegång mot Gröna Lund
Sommaren år 2023
hände en olycka på
nöjesparken Gröna Lund.
Jetline är en bergochdalbana.
Den spårade ur.
En kvinna dog
och nio personer
blev skadade.
Nu startar en rättegång
om det.
Gröna Lund och
två andra företag
är anklagade för brott.
Det handlar bland annat
om att Gröna Lund
inte följt reglerna
när de beställt
och kontrollerat
nya delar till Jetline.
Företaget som gjorde delarna
har inte heller tillverkat dem
på rätt sätt.
Det säger en åklagare.
Gröna Lund och företagen
kan tvingas betala
18 miljoner kronor som straff.
Gröna Lund och de andra
två företagen säger
att de inte har gjort något brott.
Jetline har varit stängd
sedan olyckan.
I vinter ska den rivas.
KATRIN KASSTRÖM och TT
10 november 2025
sad ;(
Men det är för sent, jag tänker om den kvinna
💔
Tycker synd 😢
jag är argg på gröna lund
jag ska dit imorgon!!1
Jag var på gröna lund och såg dolly style de var jätte bra och vi hade jätte kul🥳🥳🥳😍
Bra sätt åt dom🤡😡tror dom kan smita undan,,nej!!! Stackars kvinnan ❤️🩹
Varför ska den rivas? Går det inte bygga om den eller göra om det på lagligt sätt och att det går åka utan några fler problem?
Jag varit gröna lund och jag giller att åka .
man vågar ju inte åka något när nåt sådant händer😃😃