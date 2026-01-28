Sverige
De var med i olyckan
Paret Karin och Mikael Elmegard
kastades ur berg- och dalbanan Jetline.
Den fanns på nöjesparken
Gröna Lund i Stockholm.
Nu döms Gröna Lund för brott.
Olyckan med Jetline
hände sommaren år 2023.
Vagnarna spårade ur.
En kvinna dog.
Flera personer blev skadade.
En av dem var Karin Elmegard.
Hon fick allvarliga skador.
Det var nära att hon dog.
Men hennes liv gick att rädda.
– I dag mår vi rätt bra.
Det är inte helt bra än.
Men vi är glada att vi mår
så pass bra som vi gör.
Det säger Mikael Elmegard
som också blev skadad.
Nu dömer domstolen
Stockholms tingsrätt
Gröna Lund
för att en person dog
och flera blev skadade.
Företaget Göteborgs
Mekaniska döms också.
Företagen gjorde inte tillräckligt
för säkerheten i berg- och dalbanan.
Det säger domstolen.
Företagen ska nu betala böter
på flera miljoner kronor.
De ska också betala en del pengar
till några som var med i olyckan.
De ska få skadestånd.
Karin och Mikael Elmegard
är glada att Gröna Lund straffas.
Men de hade hoppats att de
skulle få mer pengar.
Och att fler skulle få skadestånd.
Nöjesparken har gjort flera ändringar
för att något liknande
aldrig ska hända igen.
Det säger Gröna Lunds
chef Jan Eriksson.
