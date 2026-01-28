De var med i olyckan

Paret Karin och Mikael Elmegard

kastades ur berg- och dalbanan Jetline.

Den fanns på nöjesparken

Gröna Lund i Stockholm.

Nu döms Gröna Lund för brott.

Olyckan med Jetline

hände sommaren år 2023.

Vagnarna spårade ur.

En kvinna dog.

Flera personer blev skadade.

En av dem var Karin Elmegard.

Hon fick allvarliga skador.

Det var nära att hon dog.

Men hennes liv gick att rädda.

– I dag mår vi rätt bra.

Det är inte helt bra än.

Men vi är glada att vi mår

så pass bra som vi gör.

Det säger Mikael Elmegard

som också blev skadad.

Nu dömer domstolen

Stockholms tingsrätt

Gröna Lund

för att en person dog

och flera blev skadade.

Företaget Göteborgs

Mekaniska döms också.

Företagen gjorde inte tillräckligt

för säkerheten i berg- och dalbanan.

Det säger domstolen.

Företagen ska nu betala böter

på flera miljoner kronor.

De ska också betala en del pengar

till några som var med i olyckan.

De ska få skadestånd.

Karin och Mikael Elmegard

är glada att Gröna Lund straffas.

Men de hade hoppats att de

skulle få mer pengar.

Och att fler skulle få skadestånd.

Nöjesparken har gjort flera ändringar

för att något liknande

aldrig ska hända igen.

Det säger Gröna Lunds

chef Jan Eriksson.

8 SIDOR/TT