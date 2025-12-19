Sverige
Domstolen dömer en man för våldtäkt på en 100-årig kvinna. Foto: Johan Nilsson/TT
100-årig kvinna blev våldtagen
En 100-årig kvinna
blev våldtagen
i sitt hem i Stockholm.
Det hände i oktober i år.
En man som jobbade
i hemtjänsten döms för brottet.
Domstolen dömer honom
till fyra år i fängelset.
Kvinnan har berättat för poliserna
att hon skrek åt mannen
att sluta.
Mannen säger att han
var hos kvinnan.
Men han säger att han
inte gjort något brott.
Stockholms stad har
tvingat mannen
att sluta på sitt jobb.
Mannen är medborgare
i landet Irak.
Åklagaren ville att han skulle
bli utvisad från Sverige.
Domstolen sa nej.
Kvinnans advokat och flera politiker
tycker att domstolen gjorde fel.
– Han har inte längre
rätt att vara i Sverige.
Det skriver statsminister
Ulf Kristersson på sajten X.
Regeringen och Sverigedemokraterna
vill att lagen ändras
så fler medborgare från andra länder
kan bli utvisade om de gör brott.
Kvinnan och åklagaren
kanske ska klaga på domen.
tycker att dom ska klaga på domstolen varför ska han vara i Sverige?efter avtjänat straff ut med honom. asså jag blev så upprörd av att läsa detta.😡😡😡😡😡🤢🤢🤢🤢svinet måste lämna Sverige.
Det är ett hemskt brott och sådana människor skulle inte ha rätt att bo kvar i vårt land, de kostar staten bara mycket pengar – jag kan inte förstå domstolen.
Har dom kollat honom vem han är ? Innan anställning? Brottsregistret tex.tycker att många kommuner anställer utan att kolla .jag vill inte ha en manlig hemtjänstens personal. Skrämmande.
Han borde bli utvisad från Sverige.
hur tänker man ???när man våldtar en 100 årig kvinna???denna äckliga krypp psykopat. bättring kommuner!!!!!!!!! kolla upp innan ni anställer !!!!!!!
Det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Ser ni inte det?
Vill ha ujala-vätska och dettol-tvål eller tvättmedel, importera det? Eller kan det köpas och finnas tillgängligt överallt här? Annars skrapa, kliar, sjunger, drömmer, röra, trycka etc på kropp aktivitier utan stoppa. Irritation och dålig effekt, även dåligt intryck på eget liv och arbetsmiljö.
Svensk lagbok finns i biblioteket, vänligen öppna och läs så snart som möjligt. Och kontrollera även om boken är täckt någon bindning, kontrollera även bindpappret och övre omslaget kvaliteten .
Men usch så vidrigt fy så man mår illa. Utvisa personen direkt !har inget att göra här i Sverige.
Ut med han direkt.ska han äta för mina skattepengar??? Jag tänker inte bidra .har man gjort brott ska man ut ur landet,punkt slut.
😡😡😡😡😡😡😡🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢så så fruktansvärt att sånt händer i Sverige,känns inte tryggt alls.
jag kommer att rösta på Sd. jag vill att alla brottslingar ska utvisas från sverige. jag är inte rasist , men såna som begår allvarliga brott ska inte bo i vårt land.
Klart som fan att han ska ut-
visas, vad har vi för konstiga lagar
i Sverige😠😠😠😠😠😠 alla som kommer hit och gör ett brott ska ut, de skulle bli lugnare i Sverige om dom som kommer hit vet om de!!!!!!!
Det vidriga äckliga svinet måste utvisas. Gör man så i irak kanske???våldtar gamla?? Kvinnor??att han inte skäms.
Det finns många ensamma kvinnor som kan bo med honom, men vad är fel på honom.
Varför våldta en kvinna ! Han är säkert muslim. Buddister gör som förebilden Buddha.
1- tycker om andra människor
2- respektera andra människor
3- var klok mot andra och inte dum
För lågt straff. Utvisning eller åtminstone livstid fängelse + betala 1 miljon till skadestånd till stackars kvinnan. Han visade ingen nåd.