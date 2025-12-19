En 100-årig kvinna

blev våldtagen

i sitt hem i Stockholm.

Det hände i oktober i år.

En man som jobbade

i hemtjänsten döms för brottet.

Domstolen dömer honom

till fyra år i fängelset.

Kvinnan har berättat för poliserna

att hon skrek åt mannen

att sluta.

Mannen säger att han

var hos kvinnan.

Men han säger att han

inte gjort något brott.

Stockholms stad har

tvingat mannen

att sluta på sitt jobb.

Mannen är medborgare

i landet Irak.

Åklagaren ville att han skulle

bli utvisad från Sverige.

Domstolen sa nej.

Kvinnans advokat och flera politiker

tycker att domstolen gjorde fel.

– Han har inte längre

rätt att vara i Sverige.

Det skriver statsminister

Ulf Kristersson på sajten X.

Regeringen och Sverigedemokraterna

vill att lagen ändras

så fler medborgare från andra länder

kan bli utvisade om de gör brott.

Kvinnan och åklagaren

kanske ska klaga på domen.

8 SIDOR/TT