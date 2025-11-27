Straff för stölder mot gamla

En kvinna blir straffad

efter att ha stulit

från gamla människor

som hon skulle hjälpa.

Kvinnan jobbade med

att hjälpa gamla människor

i deras hem, hemtjänsten.

Men hon stal samtidigt

smycken från de gamla.

Det hände tidigare i år

i Partille kommun nära Göteborg.

Nu har en domstol

dömt kvinnan till fängelse.

Straffet blir två år

och sex månader.

Hon ska också betala

300 tusen kronor

i skadestånd.

Kvinnan är också misstänkt

för ett gammalt mord.

Det skriver tidningen

Göteborgs-Posten.

Mordet hände år 2005 i Göteborg.

En kvinna som jobbade

i en tygbutik blev mördad.

Kvinnan kan ha mördat tidigare