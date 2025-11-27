Sverige
En kvinna i hemtjänsten har erkänt brott. Bilden är gammal. Foto: Oscar Olsson/TT
Straff för stölder mot gamla
En kvinna blir straffad
efter att ha stulit
från gamla människor
som hon skulle hjälpa.
Kvinnan jobbade med
att hjälpa gamla människor
i deras hem, hemtjänsten.
Men hon stal samtidigt
smycken från de gamla.
Det hände tidigare i år
i Partille kommun nära Göteborg.
Nu har en domstol
dömt kvinnan till fängelse.
Straffet blir två år
och sex månader.
Hon ska också betala
300 tusen kronor
i skadestånd.
Kvinnan är också misstänkt
för ett gammalt mord.
Det skriver tidningen
Göteborgs-Posten.
Mordet hände år 2005 i Göteborg.
En kvinna som jobbade
i en tygbutik blev mördad.
8 SIDOR
27 november 2025
BRA!!!!!😔
Så blir det när man inte kontrollerar vem man anställer.
Fruktansvärt
Kontrollerar man inte sina anställda??mycket konstigt,där mycket tråkigt att läsa ,man tar vad som helst från gatan
Hur ska man kontrollera dem? Alla står inte i brottsregistret. En del blir brottslingar med tiden.
Alla som anställs inom alla branscher bör kontrolleras om de finns med i brottsregistret. Ingen vill anställa någon sådan. Om arbetsgivaren vet om bakgrunden är det på dennes ansvar.
Kommunerna är desperata anställer utan att kolla upp folk skamligt. Gamla blir vådtagna och bestulna på sina smycken, pengar mm .lite bättre kontroll skulle sitta på sin plats.ni får faktiskt bättra er kommuner!!!!!!