Sverige

En rullator i ett rum. I bakgrunden sitter en gammal människa i en fåtölj.

En kvinna i hemtjänsten har erkänt brott. Bilden är gammal. Foto: Oscar Olsson/TT

Straff för stölder mot gamla

En kvinna blir straffad
efter att ha stulit
från gamla människor
som hon skulle hjälpa.

Kvinnan jobbade med
att hjälpa gamla människor
i deras hem, hemtjänsten.

Men hon stal samtidigt
smycken från de gamla.
Det hände tidigare i år
i Partille kommun nära Göteborg.

Nu har en domstol
dömt kvinnan till fängelse.
Straffet blir två år
och sex månader.
Hon ska också betala
300 tusen kronor
i skadestånd.

Kvinnan är också misstänkt
för ett gammalt mord.
Det skriver tidningen
Göteborgs-Posten.

Mordet hände år 2005 i Göteborg.
En kvinna som jobbade
i en tygbutik blev mördad.

8 SIDOR

Kvinnan kan ha mördat tidigare

27 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    27 november, 2025 kl. 10:09

    BRA!!!!!😔

    Svara
  2. V skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:31

    Så blir det när man inte kontrollerar vem man anställer.

    Svara
  3. A skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:43

    Fruktansvärt

    Svara
  4. Alf skriver:
    27 november, 2025 kl. 14:02

    Kontrollerar man inte sina anställda??mycket konstigt,där mycket tråkigt att läsa ,man tar vad som helst från gatan

    Svara
  5. Siri skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:26

    Hur ska man kontrollera dem? Alla står inte i brottsregistret. En del blir brottslingar med tiden.

    Svara
  6. Siri skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:29

    Alla som anställs inom alla branscher bör kontrolleras om de finns med i brottsregistret. Ingen vill anställa någon sådan. Om arbetsgivaren vet om bakgrunden är det på dennes ansvar.

    Svara
  7. Alf skriver:
    27 november, 2025 kl. 18:34

    Kommunerna är desperata anställer utan att kolla upp folk skamligt. Gamla blir vådtagna och bestulna på sina smycken, pengar mm .lite bättre kontroll skulle sitta på sin plats.ni får faktiskt bättra er kommuner!!!!!!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar