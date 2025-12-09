Sverige
Blommor och ljus på platsen där kvinnan blev mördad. Foto: Mats Andersson/TT
18 års fängelse för mord
En 26-årig man
blir straffad för mordet
på en kvinna som jobbade
i en ambulans.
Han får 18 års fängelse.
Mannen dödade kvinnan
med en kniv
när hon kom för att hjälpa honom.
Han hade ringt till SOS
och sagt att han inte ville leva.
Kvinnan och en arbetskamrat
åkte med en ambulans till mannen.
När de kom hem till honom
dödade han kvinnan.
Det hände i Harmånger
nära staden Hudiksvall
den 20 september i år.
Mannen har sagt
att han inte ville döda kvinnan.
Men domstolen tingsrätten
säger att det var ett mord.
Mannen har länge haft
psykiska problem.
Men en undersökning visar
att han inte var
allvarligt psykiskt sjuk.
Det är inte klart än
om någon kommer att klaga
på domen.
Familjen till kvinnan som dog
hade hoppats att mannen
skulle få livstids fängelse.
8 SIDOR/TT
Kvinnans jobb kan ha gjort fel
- Arbetsplatsen där kvinnan
jobbade får kritik.
- De kände till att mannen som
mördade kvinnan var farlig.
Men de varnade inte kvinnan
och hennes arbetskamrat
när de åkte till mannen.
- Bara tre dagar tidigare
var en annan ambulans
med personal hos mannen.
- Då försökte han slå
en av dem med ett basebollträ.
- Nu undersöker en åklagare
om kvinnans jobb gjort något brott
när de inte varnade för
att mannen var våldsam.
- Det har också blivit känt
att mannen varit intagen
på en avdelning för psykiskt sjuka
dagarna innan han mördade kvinnan.
- Där sa mannen till personal
att han ville mörda människor.
Ändå släppte de ut honom
dagen innan han mördade kvinnan.
9 december 2025
