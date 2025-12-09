Sverige

Blommor och ljus på en gräsmatta.

Blommor och ljus på platsen där kvinnan blev mördad. Foto: Mats Andersson/TT

18 års fängelse för mord

En 26-årig man
blir straffad för mordet
på en kvinna som jobbade
i en ambulans.
Han får 18 års fängelse.

Mannen dödade kvinnan
med en kniv
när hon kom för att hjälpa honom.

Han hade ringt till SOS
och sagt att han inte ville leva.

Kvinnan och en arbetskamrat
åkte med en ambulans till mannen.
När de kom hem till honom
dödade han kvinnan.

Det hände i Harmånger
nära staden Hudiksvall
den 20 september i år.

Mannen har sagt
att han inte ville döda kvinnan.
Men domstolen tingsrätten
säger att det var ett mord.

Mannen har länge haft
psykiska problem.
Men en undersökning visar
att han inte var
allvarligt psykiskt sjuk.

Det är inte klart än
om någon kommer att klaga
på domen.

Familjen till kvinnan som dog
hade hoppats att mannen
skulle få livstids fängelse.

8 SIDOR/TT

Kvinnans jobb kan ha gjort fel

  • Arbetsplatsen där kvinnan
    jobbade får kritik.
  • De kände till att mannen som
    mördade kvinnan var farlig.
    Men de varnade inte kvinnan
    och hennes arbetskamrat
    när de åkte till mannen.
  • Bara tre dagar tidigare
    var en annan ambulans
    med personal hos mannen.
  • Då försökte han slå
    en av dem med ett basebollträ.
  • Nu undersöker en åklagare
    om kvinnans jobb gjort något brott
    när de inte varnade för
    att mannen var våldsam.
  • Det har också blivit känt
    att mannen varit intagen
    på en avdelning för psykiskt sjuka
    dagarna innan han mördade kvinnan.
  • Där sa mannen till personal
    att han ville mörda människor.
    Ändå släppte de ut honom
    dagen innan han mördade kvinnan.

9 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Liza🥀 skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:18

    Liam hast heter denna svenska mördare,som knivhugg ambulans sjukvårdaren,som försökte rädda hans liv. Han fick bara 18 år, kommer väl ut efter knappt halva tiden. Riktigt störd,nej han borde sitta i ryskt arbetsläger och lära sig veta hur,,jobba från tidig morgon till natt,bara lite potatissoppa🤔undra varför ni var så tysta 😡för han ärSvensk

    Svara
  2. Liza🥀 skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:22

    Liam hast svensk mördare står med både ansikte och bild,i Aftonbladets uppgifter,är min källa

    Svara
  3. ... skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:41

    Det är för jäkligt bara 18 år ??är inte ett liv värd mer??.livstid borde han få .fy fan så dåliga straff för ett mord.i andra länder får mördare sitta inne tills dom dör.

    Svara
  4. Jag hatar mördare skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:43

    Svensk eller invandrare =straff för mord.

    Svara
  5. Sparre skriver:
    9 december, 2025 kl. 17:55

    Jasså nu låter det så🧟verkar svårt att hålla reda på alla olika alias,,,,

    Svara
  6. / skriver:
    9 december, 2025 kl. 22:15

    Stoppa invandrare

    Svara
