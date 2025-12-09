18 års fängelse för mord

En 26-årig man

blir straffad för mordet

på en kvinna som jobbade

i en ambulans.

Han får 18 års fängelse.

Mannen dödade kvinnan

med en kniv

när hon kom för att hjälpa honom.

Han hade ringt till SOS

och sagt att han inte ville leva.

Kvinnan och en arbetskamrat

åkte med en ambulans till mannen.

När de kom hem till honom

dödade han kvinnan.

Det hände i Harmånger

nära staden Hudiksvall

den 20 september i år.

Mannen har sagt

att han inte ville döda kvinnan.

Men domstolen tingsrätten

säger att det var ett mord.

Mannen har länge haft

psykiska problem.

Men en undersökning visar

att han inte var

allvarligt psykiskt sjuk.

Det är inte klart än

om någon kommer att klaga

på domen.

Familjen till kvinnan som dog

hade hoppats att mannen

skulle få livstids fängelse.

8 SIDOR/TT