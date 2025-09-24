Många pratar om säkerheten

I lördags blev en kvinna dödad

i byn Harmånger i Hälsingland.

Hon var ute och jobbade

i en ambulans.

Poliserna tog fast en ung man.

Mannen har erkänt att han

använt våld mot kvinnan.

Nu pratar många om

att arbetet i ambulanser

måste bli säkrare.

Ett förslag är att varna personalen

för vissa adresser där det

kan finnas farliga personer.

Det kallas ibland för flaggning.

För att få använda flaggning

måste lagen ändras.

Men det är inte säkert att det går.

Det säger myndigheten Socialstyrelsen.

Regeringen har ännu inte bestämt

om de vill försöka ändra lagen.

Det berättar Elisabet Lann.

Hon är minister för vården

och politiker i partiet Kristdemokraterna.

Regeringen ska undersöka

flera förslag för att göra det

säkrare för personalen.

Men det finns redan saker

som kan skydda personalen,

tycker Elisabet Lann.

Ett exempel kan vara

att personalen får veta mer om

vårdens information om patienterna

innan personalen kommer fram.

– Det är viktigt att regionerna i Sverige

använder de möjligheter som finns.

Vi kan inte bara vänta på nya lagar,

säger Elisabet Lann.

I Västra Götaland

har ambulansens personal

köpt egna västar

som ska skydda mot våld.

