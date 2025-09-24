Sverige
Blommor och ljus utanför stationen för ambulanser i Hudiksvall. Foto: Mats Andersson/TT
Elisabet Lann är minister för vården i Sverige. Hon är med i partiet Kristdemokraterna. Foto: Nicklas Thegerström/TT
Många pratar om säkerheten
I lördags blev en kvinna dödad
i byn Harmånger i Hälsingland.
Hon var ute och jobbade
i en ambulans.
Poliserna tog fast en ung man.
Mannen har erkänt att han
använt våld mot kvinnan.
Nu pratar många om
att arbetet i ambulanser
måste bli säkrare.
Ett förslag är att varna personalen
för vissa adresser där det
kan finnas farliga personer.
Det kallas ibland för flaggning.
För att få använda flaggning
måste lagen ändras.
Men det är inte säkert att det går.
Det säger myndigheten Socialstyrelsen.
Regeringen har ännu inte bestämt
om de vill försöka ändra lagen.
Det berättar Elisabet Lann.
Hon är minister för vården
och politiker i partiet Kristdemokraterna.
Regeringen ska undersöka
flera förslag för att göra det
säkrare för personalen.
Men det finns redan saker
som kan skydda personalen,
tycker Elisabet Lann.
Ett exempel kan vara
att personalen får veta mer om
vårdens information om patienterna
innan personalen kommer fram.
– Det är viktigt att regionerna i Sverige
använder de möjligheter som finns.
Vi kan inte bara vänta på nya lagar,
säger Elisabet Lann.
I Västra Götaland
har ambulansens personal
köpt egna västar
som ska skydda mot våld.
8 SIDOR/TT
24 september 2025
bro nooo
Hej 8sidor!
Skulle ni vilja lägga ut nyheten att det flög drönare över Köpenhamns Flygplats och att jätte många flyg blev inställda. Jag gillar att läsa era nyheter!
Hej Emil,
vi skrev om den nyheten i går.
https://8sidor.se/varlden/2025/09/dronare-stoppade-flyg-i-danmark/
/Hälsningar 8 Sidor
Vad heter en person som attackerade? Han är svensk eller invander?
Hej!
Vi skriver inte namn
på personen som attackerade.
Tidningar ska vara försiktiga
med att skriva namn
på personer som gör brott.
Varifrån personen som gör brott kommer
brukar inte tidningar heller skriva.
Det står i reglerna
som tidningar bestämt.
8 Sidor följer också de reglerna.
Hälsningar,
8 Sidor
Man måste göra något åt säkerheten.jag har slutat att gå på mina kvällspromenader .blev antastad i våran park vid flera tillfällen. Jag är mycket ledsen för att sverige har blivit så osäker.
Tyker at man inte ska endra nogot man for skyda sej schelv.