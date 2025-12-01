Sverige
Poliserna jobbar med sin undersökning utanför lägenhet i Harmånger. Foto: Mats Andersson/TT
Rättegång om mord vid ambulans
Den 20 september i år
kom en ambulans
till en lägenhet
i Harmånger i Hälsingland.
Två personer jobbade
i ambulansen.
En 26-årig man öppnade dörren.
Han höll i en kniv.
Han högg ihjäl
en av personerna
som kom från ambulansen.
Det var en kvinna.
Hon blev 47 år.
Nu är det en rättegång
mot mannen.
Rättegången är i domstolen
Hälsinglands tingsrätt
i Hudiksvall.
Mannen kan bli dömd
för mord och misshandel.
Den 20 september hade
mannen ringt till 112
och bett dem att skicka
en ambulans.
Han hade sagt att han
tänkte ta sitt liv.
I samtalet med 112
berättade mannen också
att han hade varit hotfull
några dagar tidigare.
Då hade han attackerat
annan personal
från ambulansen.
Men ingen berättade det
för de som åkte
till mannens lägenhet.
När personalen knackade på
hemma hos mannen
högg han kvinnan
som stod närmast dörren.
En undersökning har visat
att mannen inte var
psykiskt sjuk när han
dödade kvinnan.
Mannen säger att det
som hände stämmer.
Men det var inte meningen
att mörda kvinnan, säger han.
Efter händelsen har många
pratat om att säkerheten
måste bli bättre
för dem som jobbar
med ambulansen.
Regeringen har startat en
undersökning om det.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
1 december 2025
dåligt samarbete, sånt måste man upplysa om!!!att personen var våldsam innan.
Så sorgligt ❤️🩹 och meningslöst. Borde självklart ha stått, eftersom han gjort liknande innan,brist på kommunikation. Rip🥀🕊️
😢