Rättegång om mord vid ambulans

Den 20 september i år

kom en ambulans

till en lägenhet

i Harmånger i Hälsingland.

Två personer jobbade

i ambulansen.

En 26-årig man öppnade dörren.

Han höll i en kniv.

Han högg ihjäl

en av personerna

som kom från ambulansen.

Det var en kvinna.

Hon blev 47 år.

Nu är det en rättegång

mot mannen.

Rättegången är i domstolen

Hälsinglands tingsrätt

i Hudiksvall.

Mannen kan bli dömd

för mord och misshandel.

Den 20 september hade

mannen ringt till 112

och bett dem att skicka

en ambulans.

Han hade sagt att han

tänkte ta sitt liv.

I samtalet med 112

berättade mannen också

att han hade varit hotfull

några dagar tidigare.

Då hade han attackerat

annan personal

från ambulansen.

Men ingen berättade det

för de som åkte

till mannens lägenhet.

När personalen knackade på

hemma hos mannen

högg han kvinnan

som stod närmast dörren.

En undersökning har visat

att mannen inte var

psykiskt sjuk när han

dödade kvinnan.

Mannen säger att det

som hände stämmer.

Men det var inte meningen

att mörda kvinnan, säger han.

Efter händelsen har många

pratat om att säkerheten

måste bli bättre

för dem som jobbar

med ambulansen.

Regeringen har startat en

undersökning om det.

