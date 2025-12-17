Det har blivit billigare

att tanka bilen.

På en del platser kostar

en liter bensin

mindre än 14 kronor.

Billigast verkar bensinen

vara i Älmhult i Småland.

Där kostar en liter

bensin 13,37 kronor.

Det skriver tidningen Carup.

Det var flera år sedan

bensin var så billigt.

Det låga priset beror

på att olja har blivit

billigare i världen.

Olja används för

att göra bensin.

I år har priset på olja

sjunkit med 20 procent.

8 SIDOR/TT