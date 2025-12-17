Sverige
En mack med pumpar för bensin och diesel. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Billigare att tanka bilen
Det har blivit billigare
att tanka bilen.
På en del platser kostar
en liter bensin
mindre än 14 kronor.
Billigast verkar bensinen
vara i Älmhult i Småland.
Där kostar en liter
bensin 13,37 kronor.
Det skriver tidningen Carup.
Det var flera år sedan
bensin var så billigt.
Det låga priset beror
på att olja har blivit
billigare i världen.
Olja används för
att göra bensin.
I år har priset på olja
sjunkit med 20 procent.
8 SIDOR/TT
17 december 2025
kul då kan man köra hur mycket som helst ,jag gillar att köra bil
Hur mycket litet brukar de hälla?
Jag tycker att det är GÖTT