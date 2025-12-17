Sverige

En man står vid pumpar på en mack.

En mack med pumpar för bensin och diesel. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Billigare att tanka bilen

Det har blivit billigare
att tanka bilen.
På en del platser kostar
en liter bensin
mindre än 14 kronor.

Billigast verkar bensinen
vara i Älmhult i Småland.
Där kostar en liter
bensin 13,37 kronor.

Det skriver tidningen Carup.

Det var flera år sedan
bensin var så billigt.
Det låga priset beror
på att olja har blivit
billigare i världen.

Olja används för
att göra bensin.
I år har priset på olja
sjunkit med 20 procent.

8 SIDOR/TT

17 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:59

    kul då kan man köra hur mycket som helst ,jag gillar att köra bil

    Svara
  2. fråga .. svar gärna skriver:
    17 december, 2025 kl. 11:54

    Hur mycket litet brukar de hälla?

    Svara
  3. Mr Beast skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:14

    Jag tycker att det är GÖTT

    Svara
