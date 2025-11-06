Staten sparar i kol och olja

Pengarna till vår pension

kommer från olika fonder.

Fonder är en samling aktier.

Aktier är delar av ett företag.

Om ett företag går bra

ökar värdet på aktierna.

Då kan de som äger

aktier i företaget

tjäna pengar.

Myndigheter sköter fonderna

som har pengarna till vår pension.

En av fonderna heter

Sjunde AP-fonden.

Den fonden har aktier i 42 företag

som jobbar med bränslena kol och olja.

Det är bränslen som är dåliga

för klimatet.

Värdet på aktierna är ungefär

17 miljarder kronor.

Det berättar Sveriges Radios

program Ekot.

Ett av företagen är

Petrobras från Brasilien.

Petrobras borrar efter olja

vid floden Amazonas.

Att ha aktier i företagen

kan göra det enklare

att ändra hur företagen jobbar.

Det säger Sjunde AP-fonden.

Den som äger aktier

i ett företag får

till exempel rösta

på företagens möten.

År 2024 hade Sjunde AP-fonden

ungefär 1 440 miljarder kronor.

