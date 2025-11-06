Sverige
Företaget Petrobras i Brasilien borrar efter olja vid floden Amazonas. Foto: Eraldo Peres/AP/TT
Staten sparar i kol och olja
Pengarna till vår pension
kommer från olika fonder.
Fonder är en samling aktier.
Aktier är delar av ett företag.
Om ett företag går bra
ökar värdet på aktierna.
Då kan de som äger
aktier i företaget
tjäna pengar.
Myndigheter sköter fonderna
som har pengarna till vår pension.
En av fonderna heter
Sjunde AP-fonden.
Den fonden har aktier i 42 företag
som jobbar med bränslena kol och olja.
Det är bränslen som är dåliga
för klimatet.
Värdet på aktierna är ungefär
17 miljarder kronor.
Det berättar Sveriges Radios
program Ekot.
Ett av företagen är
Petrobras från Brasilien.
Petrobras borrar efter olja
vid floden Amazonas.
Att ha aktier i företagen
kan göra det enklare
att ändra hur företagen jobbar.
Det säger Sjunde AP-fonden.
Den som äger aktier
i ett företag får
till exempel rösta
på företagens möten.
År 2024 hade Sjunde AP-fonden
ungefär 1 440 miljarder kronor.
8 SIDOR/TT
6 november 2025
Jag villa ha olja snälla tack😃
varför ska vi spara på olja och det bara gör mer😑
Diesel och bensin krävs för att kunna köra olika fordon. Med en stigande global energikonsumtion drivet av tillväxten i världsekonomin finns det ingenting som tyder på minskad oljekonsumtion. Tvärtom ser oljekonsumtionen ut att öka. Man ska inte ens bli förvånad om oljekonsumtionen kommer att stiga inom EU på 10 års sikt.
