Sverige
En nyfödd bebis. Foto: TT
Det föds för få barn
Det föds färre barn
än någonsin i Sverige.
Få barn kan göra att det
blir kris för Sverige.
Det säger ministern
Jakob Forssmed i regeringen.
– Världen behöver barn, säger han.
År 2024 födde kvinnor i Sverige
i genomsnitt 1,4 barn.
Det säger experterna som räknat.
Det är den lägsta siffran
sedan mätningarna började
för över 300 år sedan.
För att det ska
fungera bra i Sverige
behöver varje kvinna föda
lite mer än två barn i genomsnitt.
När det föds färre barn
riskerar Sverige
att få färre människor.
Experterna varnar för
att Sverige kan få
fyra miljoner färre människor
fram till år 2100
om det fortsätter
att födas så få barn.
Färre barn gör att
det blir färre som jobbar
och betalar skatt.
Då kan bli svårt
för sjukvården
och vården av barn
och gamla att fungera.
Sveriges ekonomi kan bli sämre.
Nästa år kommer
familjer med barn
att få lite mer pengar.
Jakob Forssmed säger att det
beror på regeringens plan
för Sveriges pengar.
Han hoppas att det gör
att fler vill få barn.
Regeringen låter nu experter
undersöka hur det blir
när det föds färre barn.
Just nu föds det färre barn
i många länder i världen.
8 SIDOR/TT
Barn i Sverige
- Ungefär 99 tusen barn
föddes i Sverige år 2024.
Det är många färre än tidigare.
- Kvinnor är äldre
när de får barn.
- Ofta är kvinnor över 30 år
när de får sitt första barn.
- Fler kvinnor än tidigare
får barn när de är äldre än 40 år.
Siffrorna kommer från myndigheten Socialstyrelsen.
23 december 2025
Vem vill skaffa barn i detta land där det inte finns någon framtid alls.Jag har själv barn med facit i hand så skulle jag aldrig skaffat barn
Jag förstår också varför man inte skaffar barn skyll inte på unga som inte skaffar barn det kostar pengar att ha barn det är inte gratis
Det är hög arbetslöshet i Sverige bland unga och dom som är 40-59 kommer aldrig att få jobb tänk er för att era barn kommer att få jobba till dom blir 80 som det ser ut nu
Man Måste Inte Skaffa Barn Om Man Inte Vill Man Ska Aldrig Tvinga Kvinnor Att Skaffa Barn
Där jag bor finns det ingen som helst brist på barn. Tvärtom så tycker jag att här blivit för mycket barn.
Lätt att skaffa barn ,men de kostar pengar att ha barn idag.förstår ungdomarna att dom inte vill.plus att det är oroligt nu överallt med krig mm.