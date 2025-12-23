Sverige

En bebis som en person trycker mot bröstet.Deras ansikten syns inte.

En nyfödd bebis. Foto: TT

Det föds för få barn

Det föds färre barn
än någonsin i Sverige.
Få barn kan göra att det
blir kris för Sverige.
Det säger ministern
Jakob Forssmed i regeringen.

– Världen behöver barn, säger han.

År 2024 födde kvinnor i Sverige
i genomsnitt 1,4 barn.
Det säger experterna som räknat.
Det är den lägsta siffran
sedan mätningarna började
för över 300 år sedan.

För att det ska
fungera bra i Sverige
behöver varje kvinna föda
lite mer än två barn i genomsnitt.

När det föds färre barn
riskerar Sverige
att få färre människor.

Experterna varnar för
att Sverige kan få
fyra miljoner färre människor
fram till år 2100
om det fortsätter
att födas så få barn.

Färre barn gör att
det blir färre som jobbar
och betalar skatt.
Då kan bli svårt
för sjukvården
och vården av barn
och gamla att fungera.

Sveriges ekonomi kan bli sämre.

Nästa år kommer
familjer med barn
att få lite mer pengar.
Jakob Forssmed säger att det
beror på regeringens plan
för Sveriges pengar.
Han hoppas att det gör
att fler vill få barn.

Regeringen låter nu experter
undersöka hur det blir
när det föds färre barn.

Just nu föds det färre barn
i många länder i världen.

8 SIDOR/TT

Barn i Sverige

  • Ungefär 99 tusen barn
    föddes i Sverige år 2024.
    Det är många färre än tidigare.
  • Kvinnor är äldre
    när de får barn.
  • Ofta är kvinnor över 30 år
    när de får sitt första barn.
  • Fler kvinnor än tidigare
    får barn när de är äldre än 40 år.

Siffrorna kommer från myndigheten Socialstyrelsen.

23 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Skåning inte svensk skriver:
    23 december, 2025 kl. 09:27

    Vem vill skaffa barn i detta land där det inte finns någon framtid alls.Jag har själv barn med facit i hand så skulle jag aldrig skaffat barn

    Svara
  2. Skåning inte svensk skriver:
    23 december, 2025 kl. 09:46

    Jag förstår också varför man inte skaffar barn skyll inte på unga som inte skaffar barn det kostar pengar att ha barn det är inte gratis

    Svara
  3. Skåning inte svensk skriver:
    23 december, 2025 kl. 09:50

    Det är hög arbetslöshet i Sverige bland unga och dom som är 40-59 kommer aldrig att få jobb tänk er för att era barn kommer att få jobba till dom blir 80 som det ser ut nu

    Svara
  4. Tove skriver:
    23 december, 2025 kl. 11:38

    Man Måste Inte Skaffa Barn Om Man Inte Vill Man Ska Aldrig Tvinga Kvinnor Att Skaffa Barn

    Svara
  5. Bebi Peggy skriver:
    23 december, 2025 kl. 12:02

    Där jag bor finns det ingen som helst brist på barn. Tvärtom så tycker jag att här blivit för mycket barn.

    Svara
  6. ... skriver:
    23 december, 2025 kl. 12:21

    Lätt att skaffa barn ,men de kostar pengar att ha barn idag.förstår ungdomarna att dom inte vill.plus att det är oroligt nu överallt med krig mm.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar