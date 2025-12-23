Det föds för få barn

Det föds färre barn

än någonsin i Sverige.

Få barn kan göra att det

blir kris för Sverige.

Det säger ministern

Jakob Forssmed i regeringen.

– Världen behöver barn, säger han.

År 2024 födde kvinnor i Sverige

i genomsnitt 1,4 barn.

Det säger experterna som räknat.

Det är den lägsta siffran

sedan mätningarna började

för över 300 år sedan.

För att det ska

fungera bra i Sverige

behöver varje kvinna föda

lite mer än två barn i genomsnitt.

När det föds färre barn

riskerar Sverige

att få färre människor.

Experterna varnar för

att Sverige kan få

fyra miljoner färre människor

fram till år 2100

om det fortsätter

att födas så få barn.

Färre barn gör att

det blir färre som jobbar

och betalar skatt.

Då kan bli svårt

för sjukvården

och vården av barn

och gamla att fungera.

Sveriges ekonomi kan bli sämre.

Nästa år kommer

familjer med barn

att få lite mer pengar.

Jakob Forssmed säger att det

beror på regeringens plan

för Sveriges pengar.

Han hoppas att det gör

att fler vill få barn.

Regeringen låter nu experter

undersöka hur det blir

när det föds färre barn.

Just nu föds det färre barn

i många länder i världen.

8 SIDOR/TT