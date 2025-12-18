Det har blivit färre

skjutningar i Sverige

de senaste åren.

Det är en stor skillnad.

År 2022 var det

390 skjutningar i Sverige.

62 människor blev dödade.

Det berättar SVT.

År 2025 har det varit

143 skjutningar.

43 människor har blivit dödade.

10 av dem blev dödade

på skolan Risbergska i Örebro.

Skjutningen hände den 4 februari.

Poliserna säger att de

har blivit bättre på

att ta fast brottslingar.

De säger också att de

har blivit bättre på att ta fast

svenska brottslingar

som finns i andra länder.

Men under samma tid

har det blivit vanligare

med sprängningar.

