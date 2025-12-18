Sverige
Poliser som jobbar efter en skjutning. Foto: Pontus Orre/TT
Färre skjutningar
Det har blivit färre
skjutningar i Sverige
de senaste åren.
Det är en stor skillnad.
År 2022 var det
390 skjutningar i Sverige.
62 människor blev dödade.
Det berättar SVT.
År 2025 har det varit
143 skjutningar.
43 människor har blivit dödade.
10 av dem blev dödade
på skolan Risbergska i Örebro.
Skjutningen hände den 4 februari.
Poliserna säger att de
har blivit bättre på
att ta fast brottslingar.
De säger också att de
har blivit bättre på att ta fast
svenska brottslingar
som finns i andra länder.
Men under samma tid
har det blivit vanligare
med sprängningar.
8 SIDOR
18 december 2025
Vad bra 👍
Vad kan detta bero på???att det är mindre skjutningar 8 sidor???
Hej!
Det står i artikeln.
Poliserna säger att de blivit
bättre på att ta fast brottslingar,
även brottslingar som
gömmer sig i andra länder.
Hälsningar,
8 Sidor
Bra jobbat svenska poliser!
Tack för svaret 8sidor .jag har alltid tyckt att våra duktiga poliser gör ett bra jobb. Jag har bara en önska och det är att vi kan leva utan oro i framtiden. Jag gillar inte skjutningar våldtäkter hedersmord osv.
de har blivit skjutningar i sverige
Sverige hade mycket höga utvisningar i år. Är det en slump?
Hej! Hoppas att det blir ännu mindre skjutningen i Sverige? Det är fruktansvärt!😱🥶
vad snackar ni om det är fortfarande mycket 43 pers är så himla mycket 😢😢💔