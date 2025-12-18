Sverige

Det är mörkt ute. Flera poliser och polisbilar är i ett område med stora hus med lägenheter.

Poliser som jobbar efter en skjutning. Foto: Pontus Orre/TT

Färre skjutningar

Det har blivit färre
skjutningar i Sverige
de senaste åren.
Det är en stor skillnad.

År 2022 var det
390 skjutningar i Sverige.
62 människor blev dödade.
Det berättar SVT.

År 2025 har det varit
143 skjutningar.
43 människor har blivit dödade.

10 av dem blev dödade
på skolan Risbergska i Örebro.
Skjutningen hände den 4 februari.

Poliserna säger att de
har blivit bättre på
att ta fast brottslingar.

De säger också att de
har blivit bättre på att ta fast
svenska brottslingar
som finns i andra länder.

Men under samma tid
har det blivit vanligare
med sprängningar.

8 SIDOR

18 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Alvin skriver:
    18 december, 2025 kl. 09:28

    Vad bra 👍

    Svara
  2. Katja skriver:
    18 december, 2025 kl. 09:32

    Vad kan detta bero på???att det är mindre skjutningar 8 sidor???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      18 december, 2025 kl. 10:00

      Hej!

      Det står i artikeln.
      Poliserna säger att de blivit
      bättre på att ta fast brottslingar,
      även brottslingar som
      gömmer sig i andra länder.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Vinne skriver:
    18 december, 2025 kl. 09:42

    Bra jobbat svenska poliser!

    Svara
  4. Katja skriver:
    18 december, 2025 kl. 10:23

    Tack för svaret 8sidor .jag har alltid tyckt att våra duktiga poliser gör ett bra jobb. Jag har bara en önska och det är att vi kan leva utan oro i framtiden. Jag gillar inte skjutningar våldtäkter hedersmord osv.

    Svara
  5. Timmy skriver:
    18 december, 2025 kl. 10:23

    de har blivit skjutningar i sverige

    Svara
  6. Robert skriver:
    18 december, 2025 kl. 12:24

    Sverige hade mycket höga utvisningar i år. Är det en slump?

    Svara
  7. Sture skriver:
    18 december, 2025 kl. 13:06

    Hej! Hoppas att det blir ännu mindre skjutningen i Sverige? Det är fruktansvärt!😱🥶

    Svara
  8. you skriver:
    18 december, 2025 kl. 15:44

    vad snackar ni om det är fortfarande mycket 43 pers är så himla mycket 😢😢💔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar