Fler barn vill lämna gäng

Organisationen Bris jobbar

med att hjälpa barn som är

ledsna eller mår dåligt.

Barn kan ringa till Bris

och prata med en vuxen.

Nu ringer fler barn

för att få hjälp att

lämna gäng med brottslingar.

Det berättar Bris.

År 2023 handlade

260 samtal om gäng.

Förra året var det

441 samtal om gäng.

I år kommer det att

bli ungefär lika många.

De flesta som ringer

är mellan 16 och 18 år.

De är ofta mycket rädda

och oroliga.

De vill lämna gängen

men vet inte hur de ska göra.

– I dag har barnen

som ringer varit med

i gängen länge.

Så var det inte tidigare.

Det säger experten

Marie Angsell.

Hon berättar att

många barn redan fått

hjälp av samhället.

Men barnen är kritiska

mot hjälpen.

De tycker att samhället

inte lyssnar på dem.

Det kan handla om att

de är hotade av gängen.

Eller att de har

problem med droger.

– Barnen kanske får hjälp

att flytta från gängen

under en tid.

Men när de kommer ut

är de ändå ensamma,

säger Marie Angsell.

Bris vill att regeringen

undersöker hur hjälpen

till barn i gäng

kan bli bättre.

8 SIDOR/TT