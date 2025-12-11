Sverige
Barn som är med i gäng ringer till Bris för att få hjälp. Bilden är gammal. Foto: Jessica Gow/TT
Fler barn vill lämna gäng
Organisationen Bris jobbar
med att hjälpa barn som är
ledsna eller mår dåligt.
Barn kan ringa till Bris
och prata med en vuxen.
Nu ringer fler barn
för att få hjälp att
lämna gäng med brottslingar.
Det berättar Bris.
År 2023 handlade
260 samtal om gäng.
Förra året var det
441 samtal om gäng.
I år kommer det att
bli ungefär lika många.
De flesta som ringer
är mellan 16 och 18 år.
De är ofta mycket rädda
och oroliga.
De vill lämna gängen
men vet inte hur de ska göra.
– I dag har barnen
som ringer varit med
i gängen länge.
Så var det inte tidigare.
Det säger experten
Marie Angsell.
Hon berättar att
många barn redan fått
hjälp av samhället.
Men barnen är kritiska
mot hjälpen.
De tycker att samhället
inte lyssnar på dem.
Det kan handla om att
de är hotade av gängen.
Eller att de har
problem med droger.
– Barnen kanske får hjälp
att flytta från gängen
under en tid.
Men när de kommer ut
är de ändå ensamma,
säger Marie Angsell.
Bris vill att regeringen
undersöker hur hjälpen
till barn i gäng
kan bli bättre.
8 SIDOR/TT
Bris
- Bris betyder
Barnens rätt i samhället.
- Bris ger stöd och hjälp
till barn som har det svårt.
- Barn kan ringa eller
skicka meddelanden
till Bris när som helst.
Numret är 116 111.
- Det går också att chatta med Bris.
Det gör du på Bris sida
på internet, barn.bris.se
11 december 2025
dom har kanske fattat själva att det är fel det dom gör.mycket bra att söka hjälp i tid.😍😘lycka till till er som vill komma ur brottslighet , det är inget att ha.
Gud gav oss den fria viljan och du väljer själv hur det blir sedan. Kom inte tillbaka och skyll på någon annan. Avskyvärt beteende.
Barn har fattad att gäng är inte ett liv-MEN SAHÄLLE MÅSTE AGERA OCH HJÄLPA! Till de som är i jobbig situation-sluta och be till Gud och om dina avsikter är bra så din liv löser sig! Jag hade också jobbigt uppväxt…men gud skickade min man som sköter om mig! Kram till alla barn från mig!🥰💜