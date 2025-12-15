Sverige

Tre flygplan i luften.

Tre flygplan av sorten Hercules. Foto: Tim Aro/TT

Militärer stoppar flygning

Varje år före jul
brukar militärerna flyga
med sina plan över Sverige.

De flyger så att det
ser ut som en julgran
från marken.

Men i år har det
blivit många problem
med flygningarna.
Det har varit dåligt väder.
Flera flygningar blev stoppade.

Den här veckan skulle
militärerna i Flygvapnet
flyga med planet Hercules.

Planet skulle flyga
över södra Sverige,
Mälardalen och Stockholm.

Men det blir inga flygningar.
Flygvapnet ska använda planet
för viktigt arbete i stället.

TP 84 Hercules är ett plan
som används för att
transportera saker.

8 SIDOR/TT

15 december 2025

