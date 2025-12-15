Militärer stoppar flygning

Varje år före jul

brukar militärerna flyga

med sina plan över Sverige.

De flyger så att det

ser ut som en julgran

från marken.

Men i år har det

blivit många problem

med flygningarna.

Det har varit dåligt väder.

Flera flygningar blev stoppade.

Den här veckan skulle

militärerna i Flygvapnet

flyga med planet Hercules.

Planet skulle flyga

över södra Sverige,

Mälardalen och Stockholm.

Men det blir inga flygningar.

Flygvapnet ska använda planet

för viktigt arbete i stället.

TP 84 Hercules är ett plan

som används för att

transportera saker.

8 SIDOR/TT