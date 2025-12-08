Sverige
Flygplan i luften i december förra året. Foto: Anders Wiklund/TT
Du kan se militärerna flyga
Varje år innan jul
brukar militärerna flyga
med sina plan över Sverige.
Den här veckan är det
dags för årets flygningar.
Det är flygplanen
Jas 39 Gripen som flyger.
I år ska också
finska och danska plan
vara med och flyga.
Från marken kan flygplanen
se ut som en julgran.
Den 9 december
flyger planen över
Västra Götaland och Värmland.
Den 10 december
och den 11 december
flyger planen över
norra Sverige och Finland.
Den 15 december
och den 17 december
flyger planen över södra Sverige,
Mälardalen och Stockholm.
Då ska också planet
Hercules vara med.
Den 16 december
flyger planen över Blekinge,
sydöstra Skåne,
området vid Öresund
och Köpenhamn i Danmark.
Om vädret är dåligt
kan flygningarna bli stoppade.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
8 december 2025
Det vill jag se.kul
När åker flygplanen över Malmö? När i vilken datum och när på dagen? Vilken tid? Så att man är beredd .Någon som vet? 8 Sidor?
Hej,
tiderna verkar inte vara klara än.
Myndigheten Försvarsmakten
har en sajt där de kommer att skriva
dagar och tider.
Du kan kolla där om ett tag.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2025/12/julgransflygningar2025/
Hälsningar 8 Sidor
Varför ska Danmark och Finland vara med och flyga? Varför ska inte Norge som oxå är vår granland flyga? Vad har de andra länderna med det att göra? Ska svenska flygplan flyga över andra länder oxå?