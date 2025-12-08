Du kan se militärerna flyga

Varje år innan jul

brukar militärerna flyga

med sina plan över Sverige.

Den här veckan är det

dags för årets flygningar.

Det är flygplanen

Jas 39 Gripen som flyger.

I år ska också

finska och danska plan

vara med och flyga.

Från marken kan flygplanen

se ut som en julgran.

Den 9 december

flyger planen över

Västra Götaland och Värmland.

Den 10 december

och den 11 december

flyger planen över

norra Sverige och Finland.

Den 15 december

och den 17 december

flyger planen över södra Sverige,

Mälardalen och Stockholm.

Då ska också planet

Hercules vara med.

Den 16 december

flyger planen över Blekinge,

sydöstra Skåne,

området vid Öresund

och Köpenhamn i Danmark.

Om vädret är dåligt

kan flygningarna bli stoppade.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR