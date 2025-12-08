Sverige

Planen flyger ie n grupp som ser ut som en gran. Intill syns en julgran.

Flygplan i luften i december förra året. Foto: Anders Wiklund/TT

Du kan se militärerna flyga

Varje år innan jul
brukar militärerna flyga
med sina plan över Sverige.
Den här veckan är det
dags för årets flygningar.

Det är flygplanen
Jas 39 Gripen som flyger.
I år ska också
finska och danska plan
vara med och flyga.

Från marken kan flygplanen
se ut som en julgran.

Den 9 december
flyger planen över
Västra Götaland och Värmland.

Den 10 december
och den 11 december
flyger planen över
norra Sverige och Finland.

Den 15 december
och den 17 december
flyger planen över södra Sverige,
Mälardalen och Stockholm.
Då ska också planet
Hercules vara med.

Den 16 december
flyger planen över Blekinge,
sydöstra Skåne,
området vid Öresund
och Köpenhamn i Danmark.

Om vädret är dåligt
kan flygningarna bli stoppade.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ... skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:48

    Det vill jag se.kul

    Svara
  2. Vinne skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:19

    När åker flygplanen över Malmö? När i vilken datum och när på dagen? Vilken tid? Så att man är beredd .Någon som vet? 8 Sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 december, 2025 kl. 14:41

      Hej,
      tiderna verkar inte vara klara än.
      Myndigheten Försvarsmakten
      har en sajt där de kommer att skriva
      dagar och tider.
      Du kan kolla där om ett tag.
      https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2025/12/julgransflygningar2025/
      Hälsningar 8 Sidor

  3. Vinne skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:20

    Varför ska Danmark och Finland vara med och flyga? Varför ska inte Norge som oxå är vår granland flyga? Vad har de andra länderna med det att göra? Ska svenska flygplan flyga över andra länder oxå?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar