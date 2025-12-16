Ingen ny undersökning av Estonia

Den 28 september år 1994

sjönk färjan Estonia i Östersjön.

852 människor dog i olyckan.

Efter olyckan undersökte

myndigheten Haverikommissionen

vad som hänt.

Svaret var att en del

av fören i fartyget

hade gått sönder.

Då kom det in massor av vatten.

Fartyget sjönk.

Men för fem år sedan

kom en film.

Journalister hade filmat

Estonia på havets botten.

I filmen syns hål i fartyget.

Det var inte klart

vad som gjort hålen.

En del trodde att det

var en explosion.

Kanske var det därför

Estonia sjönk?

Nu har haverikommissioner

från Sverige, Finland

och Estland undersökt

olyckan igen.

De har skrivit

om undersökningen.

De säger att hålen

inte gjorde att färjan sjönk.

Hålen hände när fartyget

slog i bottnen efter

att det sjunkit.

Många människor har hoppats

att det ska bli

en ny stor undersökning

om olyckan.

Nu blir det inte så.

Det säger de tre

haverikommissionerna.

