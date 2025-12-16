Sverige
Fartyget Estonia sjönk år 1994. Foto: TT
Ingen ny undersökning av Estonia
Den 28 september år 1994
sjönk färjan Estonia i Östersjön.
852 människor dog i olyckan.
Efter olyckan undersökte
myndigheten Haverikommissionen
vad som hänt.
Svaret var att en del
av fören i fartyget
hade gått sönder.
Då kom det in massor av vatten.
Fartyget sjönk.
Men för fem år sedan
kom en film.
Journalister hade filmat
Estonia på havets botten.
I filmen syns hål i fartyget.
Det var inte klart
vad som gjort hålen.
En del trodde att det
var en explosion.
Kanske var det därför
Estonia sjönk?
Nu har haverikommissioner
från Sverige, Finland
och Estland undersökt
olyckan igen.
De har skrivit
om undersökningen.
De säger att hålen
inte gjorde att färjan sjönk.
Hålen hände när fartyget
slog i bottnen efter
att det sjunkit.
Många människor har hoppats
att det ska bli
en ny stor undersökning
om olyckan.
Nu blir det inte så.
Det säger de tre
haverikommissionerna.
8 SIDOR/TT
16 december 2025
Varför ska man riva upp sår,dom anhöriga har gått vidare och kanske hunnit bearbeta sorgen. Jag hade några vänner som följde med på djupet.