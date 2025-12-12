Sverige

Han sitter på en stol. Han har en svart mask för ögonen.

Klaus Andrei hade en mask på sig när han läste upp siffror i tv. Foto: Tommy Forsgren/SVT Västerbotten

Klaus kom ihåg 47 tusen siffror

Klaus Andrei
från Nordmaling
i Ångermanland
har ett mycket bra minne.

Nu har han gjort
ett ovanligt rekord.
Han kom ihåg
över 47 tusen siffror
i rätt ordning.

Siffrorna kommer från
ett tal som används
i matematik, pi.

Pi är ungefär 3,14.
Men efter fyran
finns hur många siffror
som helst, decimaler,
i en särskild ordning.

En del tävlar om
att komma ihåg flest
av dessa siffror.

I torsdags läste
Klaus Andrei upp
47 466 siffror från pi.
Det är nytt rekord i Europa.

Rekordet gick att se på SVT.
Det tog flera timmar
att läsa upp alla siffror.

Två experter kontrollerade
att Andrei sa siffrorna
i rätt ordning.

– Nu orkar jag inte mer,
sa Andrei när han var färdig.

Det gamla rekordet i Europa
var 24 tusen siffror.
Rekordet i världen
är över 70 tusen siffror.

Vad är pi?

  • Pi är ett tal som är
    vanligt i matematik.
    Det kan användas för
    att räkna ut hur stor
    en cirkel är, till exempel.
  • Pi är ungefär 3,14.
    Men efter fyran
    finns hur många siffror,
    decimaler, som helst.
    3,1415926535 … och så vidare.
  • Pi brukar skrivas med
    ett särskilt tecken, π.

12 december 2025

3 kommentarer
  1. ... skriver:
    12 december, 2025 kl. 14:31

    Helt fantastiskt, duktig kille

    Svara
  2. a skriver:
    12 december, 2025 kl. 15:44

    Grattis Klaus! Jatte bra jobb. Matematik är väldigt svårt för mig.

    Svara
  3. PidgeyHeart skriver:
    12 december, 2025 kl. 15:56

    :0 omg han har världens bästa minne jag kan inte ens komma ihåg vad jag skulle göra när jag går in i ett rum

    Svara
