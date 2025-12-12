Klaus kom ihåg 47 tusen siffror

Klaus Andrei

från Nordmaling

i Ångermanland

har ett mycket bra minne.

Nu har han gjort

ett ovanligt rekord.

Han kom ihåg

över 47 tusen siffror

i rätt ordning.

Siffrorna kommer från

ett tal som används

i matematik, pi.

Pi är ungefär 3,14.

Men efter fyran

finns hur många siffror

som helst, decimaler,

i en särskild ordning.

En del tävlar om

att komma ihåg flest

av dessa siffror.

I torsdags läste

Klaus Andrei upp

47 466 siffror från pi.

Det är nytt rekord i Europa.

Rekordet gick att se på SVT.

Det tog flera timmar

att läsa upp alla siffror.

Två experter kontrollerade

att Andrei sa siffrorna

i rätt ordning.

– Nu orkar jag inte mer,

sa Andrei när han var färdig.

Det gamla rekordet i Europa

var 24 tusen siffror.

Rekordet i världen

är över 70 tusen siffror.

8 SIDOR/TT

Se Klaus Andrei göra rekordet