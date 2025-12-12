Sverige
Klaus Andrei hade en mask på sig när han läste upp siffror i tv. Foto: Tommy Forsgren/SVT Västerbotten
Klaus kom ihåg 47 tusen siffror
Klaus Andrei
från Nordmaling
i Ångermanland
har ett mycket bra minne.
Nu har han gjort
ett ovanligt rekord.
Han kom ihåg
över 47 tusen siffror
i rätt ordning.
Siffrorna kommer från
ett tal som används
i matematik, pi.
Pi är ungefär 3,14.
Men efter fyran
finns hur många siffror
som helst, decimaler,
i en särskild ordning.
En del tävlar om
att komma ihåg flest
av dessa siffror.
I torsdags läste
Klaus Andrei upp
47 466 siffror från pi.
Det är nytt rekord i Europa.
Rekordet gick att se på SVT.
Det tog flera timmar
att läsa upp alla siffror.
Två experter kontrollerade
att Andrei sa siffrorna
i rätt ordning.
– Nu orkar jag inte mer,
sa Andrei när han var färdig.
Det gamla rekordet i Europa
var 24 tusen siffror.
Rekordet i världen
är över 70 tusen siffror.
Vad är pi?
- Pi är ett tal som är
vanligt i matematik.
Det kan användas för
att räkna ut hur stor
en cirkel är, till exempel.
- Pi är ungefär 3,14.
Men efter fyran
finns hur många siffror,
decimaler, som helst.
3,1415926535 … och så vidare.
- Pi brukar skrivas med
ett särskilt tecken, π.
12 december 2025
