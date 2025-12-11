Sverige

Hon är lutad över en toalett. Hon håller ihop håret med ena handen.

En kvinna som kräks. Foto: Christine Olsson/TT

Kräksjukan har börjat

Nu har vinterns
kräksjuka börjat.
Det säger
Folkhälsomyndigheten.

Vinterkräksjukan
är den vanligaste
magsjukan i Sverige.

Den som blir sjuk kräks ofta.
Du kan få ont i magen, diarré,
feber och ont i huvudet.

Kräksjukan smittar
genom ett virus.
Viruset smittar lätt.

Många kommer att bli sjuka
den närmaste tiden.
Men det går inte att veta
exakt hur många.

Du kan minska risken
att bli smittad om du
tvättar händerna ordentligt.
Tvätta händerna med tvål
och varmt vatten.

Om du blir sjuk i kräksjukan
ska du stanna hemma,
säger myndigheterna.
Du ska stanna hemma
minst ett dygn efter att du
slutade kräkas eller hade diarré.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

11 december 2025

  1. Elif skriver:
    11 december, 2025 kl. 20:35

    Jag hörde det för första gången.😮

    Svara
  2. Lasse och marie skriver:
    11 december, 2025 kl. 20:37

    Ja folk måste lära sig att tvätta sina händer 😁det tycker vi är självklart. Förstår inte folk det. Det kan väl inte vara så svårt.

    Svara
  3. Charbel skriver:
    11 december, 2025 kl. 20:44

    Va…. Så man kräker!

    Svara
