Kräksjukan har börjat

Nu har vinterns

kräksjuka börjat.

Det säger

Folkhälsomyndigheten.

Vinterkräksjukan

är den vanligaste

magsjukan i Sverige.

Den som blir sjuk kräks ofta.

Du kan få ont i magen, diarré,

feber och ont i huvudet.

Kräksjukan smittar

genom ett virus.

Viruset smittar lätt.

Många kommer att bli sjuka

den närmaste tiden.

Men det går inte att veta

exakt hur många.

Du kan minska risken

att bli smittad om du

tvättar händerna ordentligt.

Tvätta händerna med tvål

och varmt vatten.

Om du blir sjuk i kräksjukan

ska du stanna hemma,

säger myndigheterna.

Du ska stanna hemma

minst ett dygn efter att du

slutade kräkas eller hade diarré.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR