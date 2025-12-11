Sverige
Kräksjukan har börjat
Nu har vinterns
kräksjuka börjat.
Det säger
Folkhälsomyndigheten.
Vinterkräksjukan
är den vanligaste
magsjukan i Sverige.
Den som blir sjuk kräks ofta.
Du kan få ont i magen, diarré,
feber och ont i huvudet.
Kräksjukan smittar
genom ett virus.
Viruset smittar lätt.
Många kommer att bli sjuka
den närmaste tiden.
Men det går inte att veta
exakt hur många.
Du kan minska risken
att bli smittad om du
tvättar händerna ordentligt.
Tvätta händerna med tvål
och varmt vatten.
Om du blir sjuk i kräksjukan
ska du stanna hemma,
säger myndigheterna.
Du ska stanna hemma
minst ett dygn efter att du
slutade kräkas eller hade diarré.
