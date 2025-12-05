Man kan ha fått hand avhuggen

I torsdags kväll blev

en man i 20-årsåldern

svårt skadad.

Mannen kan ha fått

sin hand avhuggen.

Det säger SVT och

tidningen Aftonbladet.

Det hände runt klockan sju

på kvällen nära Vinterviken

i området Gröndal i Stockholm.

Poliserna har tagit fast

en man som är misstänkt

för brottet.

Mannen är ungefär 20 år.

De har också hittat

en stor kniv,

en sorts machete.

Det skriver SVT.

Poliserna söker

efter fler personer.

Flera personer ska

ha sprungit från platsen

efter händelsen.

Poliserna misstänker

att de har med brottet att göra.

Aftonbladet skriver

att poliserna misstänker

att det som hänt

kan ha med gäng och

handeln med droger att göra.

Men poliserna har inte

sagt än om det stämmer.

Mannen som blev skadad

fördes till sjukhus.

Det är inte klart hur han mår.

8 SIDOR