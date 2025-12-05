Sverige

Poliser på en mörk gata med avspärrande band.

Poliser på platsen där mannen hittades. Foto: Magnus Lejhall/TT

Man kan ha fått hand avhuggen

I torsdags kväll blev
en man i 20-årsåldern
svårt skadad.

Mannen kan ha fått
sin hand avhuggen.
Det säger SVT och
tidningen Aftonbladet.

Det hände runt klockan sju
på kvällen nära Vinterviken
i området Gröndal i Stockholm.

Poliserna har tagit fast
en man som är misstänkt
för brottet.
Mannen är ungefär 20 år.

De har också hittat
en stor kniv,
en sorts machete.
Det skriver SVT.

Poliserna söker
efter fler personer.
Flera personer ska
ha sprungit från platsen
efter händelsen.
Poliserna misstänker
att de har med brottet att göra.

Aftonbladet skriver
att poliserna misstänker
att det som hänt
kan ha med gäng och
handeln med droger att göra.

Men poliserna har inte
sagt än om det stämmer.

Mannen som blev skadad
fördes till sjukhus.
Det är inte klart hur han mår.

8 SIDOR

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    5 december, 2025 kl. 18:32

    jajamän det blir bara värre och värre. Forsell måste skynda med den nya lagen fort som bara den

    Svara
