Sverige
Polisernas tejp som de sätter upp när ett misstänkt brott har hänt. Foto: Johan Nilsson/TT
Man skjuten i Järfälla
En man blev skjuten
i Järfälla utanför Stockholm
i onsdags.
Det är inte känt
vilka skador mannen har.
Men poliserna kunde
prata med honom.
Poliserna tog fast en 18-åring
senare samma kväll.
Han är misstänkt
för att ha skjutit.
8 SIDOR/TT
11 december 2025
Vad är det som händer I sverige nu för tiden, det är katastrof.
Vad har hänt med Sverige😭😭😭😭 Det är skjutningar ”varje dag”
Tråkigt att höra
Och de slutat aldrig. Ni som tillät detta.
Det är ert fel att samhället ser ut som det gör nu.