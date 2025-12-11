Sverige

Nära bild på tejp.

Polisernas tejp som de sätter upp när ett misstänkt brott har hänt. Foto: Johan Nilsson/TT

Man skjuten i Järfälla

En man blev skjuten
i Järfälla utanför Stockholm
i onsdags.

Det är inte känt
vilka skador mannen har.
Men poliserna kunde
prata med honom.

Poliserna tog fast en 18-åring
senare samma kväll.
Han är misstänkt
för att ha skjutit.

8 SIDOR/TT

11 december 2025

4 kommentarer
  1. Parvaneh skriver:
    11 december, 2025 kl. 09:40

    Vad är det som händer I sverige nu för tiden, det är katastrof.

    Svara
  2. Grisch for life skriver:
    11 december, 2025 kl. 11:06

    Vad har hänt med Sverige😭😭😭😭 Det är skjutningar ”varje dag”

    Svara
  3. Duno skriver:
    11 december, 2025 kl. 12:14

    Tråkigt att höra

    Svara
  4. Affa skriver:
    11 december, 2025 kl. 13:27

    Och de slutat aldrig. Ni som tillät detta.
    Det är ert fel att samhället ser ut som det gör nu.

    Svara
