Sverige

En kvinna på ett hem för gamla hjälper en man att gå.

Flera som jobbar i vården måste lämna Sverige. Foto: Oscar Olsson/TT

Många måste lämna Sverige

Många människor
från andra länder har fått veta
att de inte får stanna i Sverige.
De ska bli utvisade.
De måste lämna Sverige.

Det handlar om
flera tusen människor,
skriver tidningen Aftonbladet.

Tidningar i hela landet
har berättat om olika
personer under hösten.
Personerna har levt och jobbat
i många år i Sverige.
Flera jobbar i vården.

Carl Bexelius är chef
på myndigheten
Migrationsverket
som bestämmer
vem som ska utvisas.

– Att många utvisas just nu
eller snart ska bli utvisade
beror på ändringar i lagar.
Regeringen har gjort ändringar.

Det säger Carl Bexelius
till tidningen Aftonbladet.

En ändring handlar om lön.
Den som vill få tillstånd
att jobba i Sverige måste
snart ha en lön på ungefär
33 tusen kronor i månaden.
Det gäller från nästa år.
Det är en stor ändring mot tidigare.

Regeringen har också
tagit bort något
som kallas spårbyte.

Den som fått nej till skydd i Sverige
kunde i stället söka tillstånd
att få jobba i Sverige.
De gjorde ett spårbyte.
Men sedan april i år
får du inte längre göra det.

Om du vill söka tillstånd
om att få jobba i Sverige
måste du nu åka tillbaka
till landet du kommer från
för att få söka nytt tillstånd.

Ändring om lön

  • Det ska bli en ändring om lön.
    Det handlar om löner
    för personer från andra länder
    som vill jobba i Sverige.
  • I dag måste de ha ungefär
    29 tusen kronor i lön i månaden
    för att få tillstånd
    att arbeta i Sverige.
  • Men nästa år ändras lagen.
    Då måste de ha 33 tusen kronor i lön.
    Många som jobbar i vården
    har en mindre lön än så.

