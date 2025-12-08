Många måste lämna Sverige

Många människor

från andra länder har fått veta

att de inte får stanna i Sverige.

De ska bli utvisade.

De måste lämna Sverige.

Det handlar om

flera tusen människor,

skriver tidningen Aftonbladet.

Tidningar i hela landet

har berättat om olika

personer under hösten.

Personerna har levt och jobbat

i många år i Sverige.

Flera jobbar i vården.

Carl Bexelius är chef

på myndigheten

Migrationsverket

som bestämmer

vem som ska utvisas.

– Att många utvisas just nu

eller snart ska bli utvisade

beror på ändringar i lagar.

Regeringen har gjort ändringar.

Det säger Carl Bexelius

till tidningen Aftonbladet.

En ändring handlar om lön.

Den som vill få tillstånd

att jobba i Sverige måste

snart ha en lön på ungefär

33 tusen kronor i månaden.

Det gäller från nästa år.

Det är en stor ändring mot tidigare.

Regeringen har också

tagit bort något

som kallas spårbyte.

Den som fått nej till skydd i Sverige

kunde i stället söka tillstånd

att få jobba i Sverige.

De gjorde ett spårbyte.

Men sedan april i år

får du inte längre göra det.

Om du vill söka tillstånd

om att få jobba i Sverige

måste du nu åka tillbaka

till landet du kommer från

för att få söka nytt tillstånd.

