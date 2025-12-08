Sverige
Flera som jobbar i vården måste lämna Sverige. Foto: Oscar Olsson/TT
Många måste lämna Sverige
Många människor
från andra länder har fått veta
att de inte får stanna i Sverige.
De ska bli utvisade.
De måste lämna Sverige.
Det handlar om
flera tusen människor,
skriver tidningen Aftonbladet.
Tidningar i hela landet
har berättat om olika
personer under hösten.
Personerna har levt och jobbat
i många år i Sverige.
Flera jobbar i vården.
Carl Bexelius är chef
på myndigheten
Migrationsverket
som bestämmer
vem som ska utvisas.
– Att många utvisas just nu
eller snart ska bli utvisade
beror på ändringar i lagar.
Regeringen har gjort ändringar.
Det säger Carl Bexelius
till tidningen Aftonbladet.
En ändring handlar om lön.
Den som vill få tillstånd
att jobba i Sverige måste
snart ha en lön på ungefär
33 tusen kronor i månaden.
Det gäller från nästa år.
Det är en stor ändring mot tidigare.
Regeringen har också
tagit bort något
som kallas spårbyte.
Den som fått nej till skydd i Sverige
kunde i stället söka tillstånd
att få jobba i Sverige.
De gjorde ett spårbyte.
Men sedan april i år
får du inte längre göra det.
Om du vill söka tillstånd
om att få jobba i Sverige
måste du nu åka tillbaka
till landet du kommer från
för att få söka nytt tillstånd.
8 SIDOR
Ska du utvisas?
Eller känner du
någon som ska utvisas?
Skriv gärna en kommentar.
Eller mejla oss på
[email protected]
Ändring om lön
- Det ska bli en ändring om lön.
Det handlar om löner
för personer från andra länder
som vill jobba i Sverige.
- I dag måste de ha ungefär
29 tusen kronor i lön i månaden
för att få tillstånd
att arbeta i Sverige.
- Men nästa år ändras lagen.
Då måste de ha 33 tusen kronor i lön.
Många som jobbar i vården
har en mindre lön än så.
8 december 2025