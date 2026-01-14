Utvisningar till Iran stoppas inte

Det är mycket protester och våld

i Iran just nu.

Därför säger svenska myndigheter

att svenskar ska lämna Iran.

Men samtidigt fortsätter

Sverige att utvisa folk till Iran.

Det är folk från Iran som inte

får tillstånd att stanna i Sverige.

Det säger Sveriges Radio.

Det är myndigheten Migrationsverket

som bestämmer om att utvisa folk.

– Vi följer noga

det som händer i Iran.

Det säger Jesper Tengroth

på Migrationsverket

till Sveriges Radio.

Han säger att det inte går

att jämföra rådet till svenskar

att lämna Iran.

– Rådet gäller svenska medborgare.

Det brukar vara säkrare i ett land

för folk som är medborgare där

än för folk som inte är medborgare,

säger Jesper Tengroth.

Senare på onsdagen

kom nyheten att utvisningarna

stoppas.

