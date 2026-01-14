Sverige

En skyld där det står Migrationsverket.

Migrationsverket. Foto: Janerik Henriksson/TT

Utvisningar till Iran stoppas inte

Det är mycket protester och våld
i Iran just nu.
Därför säger svenska myndigheter
att svenskar ska lämna Iran.

Men samtidigt fortsätter
Sverige att utvisa folk till Iran.
Det är folk från Iran som inte
får tillstånd att stanna i Sverige.

Det säger Sveriges Radio.

Det är myndigheten Migrationsverket
som bestämmer om att utvisa folk.

– Vi följer noga
det som händer i Iran.

Det säger Jesper Tengroth
på Migrationsverket
till Sveriges Radio.

Han säger att det inte går
att jämföra rådet till svenskar
att lämna Iran.

– Rådet gäller svenska medborgare.
Det brukar vara säkrare i ett land
för folk som är medborgare där
än för folk som inte är medborgare,
säger Jesper Tengroth.

8 SIDOR

Senare på onsdagen
kom nyheten att utvisningarna
stoppas.

Text om stoppade utvisningar

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. ralf skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:31

    neej vad dåligt😤

    Svara
  2. fefe skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:33

    jag holler med dig ralf😤

    Svara
  3. Vinne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 15:11

    Bra att de som utvisas från Sverige till Iran gör de för de personer är ju kriminella.

    Svara
  4. Svenne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 15:12

    Utvisningar skall följas vad är det för dumheter sluta tycka synd om alla

    Svara
  5. ... skriver:
    14 januari, 2026 kl. 15:50

    Är det kriminella då är det rätt att utvisa.

    Svara
  6. V skriver:
    14 januari, 2026 kl. 16:36

    Hörde på nyheterna nu att utvisningarna stoppas

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 januari, 2026 kl. 16:50

      Hej V,
      ja det stämmer att Sverige stoppar
      utvisningar till Iran just nu.
      Vi skriver en nyhet om det.
      Den kommer snart.
      /Hälsningar 8 Sidor

  7. Elias skriver:
    14 januari, 2026 kl. 17:35

    Nej, det att inte rätt att utvisa icke kriminella människor till ett land som mördar sin befolkning. Låt dem hederliga personerna stanna, speciellt när det sker otänkbara grymheter som riskerar deras liv om de skulle återvända nu.

    Svara
