Migrationsverket. Foto: Janerik Henriksson/TT
Utvisningar till Iran stoppas inte
Det är mycket protester och våld
i Iran just nu.
Därför säger svenska myndigheter
att svenskar ska lämna Iran.
Men samtidigt fortsätter
Sverige att utvisa folk till Iran.
Det är folk från Iran som inte
får tillstånd att stanna i Sverige.
Det säger Sveriges Radio.
Det är myndigheten Migrationsverket
som bestämmer om att utvisa folk.
– Vi följer noga
det som händer i Iran.
Det säger Jesper Tengroth
på Migrationsverket
till Sveriges Radio.
Han säger att det inte går
att jämföra rådet till svenskar
att lämna Iran.
– Rådet gäller svenska medborgare.
Det brukar vara säkrare i ett land
för folk som är medborgare där
än för folk som inte är medborgare,
säger Jesper Tengroth.
Senare på onsdagen
kom nyheten att utvisningarna
stoppas.
14 januari 2026
Hörde på nyheterna nu att utvisningarna stoppas
Hej V,
ja det stämmer att Sverige stoppar
utvisningar till Iran just nu.
Vi skriver en nyhet om det.
Den kommer snart.
/Hälsningar 8 Sidor
Nej, det att inte rätt att utvisa icke kriminella människor till ett land som mördar sin befolkning. Låt dem hederliga personerna stanna, speciellt när det sker otänkbara grymheter som riskerar deras liv om de skulle återvända nu.