Misstänkt mord i Nässjö

En man har blivit mördad

i Nässjö kommun.

Det tror poliserna.

Det hände i onsdags.

Personer hittade mannen

vid klockan 22.

Han låg utomhus

i ett område med hus.

Han hade blivit skadad

av något vasst.

Mannen var ungefär 30 år.

Han var död redan innan

ambulansen kom till platsen.

Poliserna har tagit fast

en annan man.

De tror att han är mördaren.

Han är också ungefär 30 år.

8 SIDOR/TT