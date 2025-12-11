Sverige

Blåljus på nära håll.

En polisbil med blåljus på taket. Bilden är gammal. Foto: TT

Misstänkt mord i Nässjö

En man har blivit mördad
i Nässjö kommun.
Det tror poliserna.

Det hände i onsdags.
Personer hittade mannen
vid klockan 22.
Han låg utomhus
i ett område med hus.
Han hade blivit skadad
av något vasst.

Mannen var ungefär 30 år.
Han var död redan innan
ambulansen kom till platsen.

Poliserna har tagit fast
en annan man.
De tror att han är mördaren.
Han är också ungefär 30 år.

8 SIDOR/TT

11 december 2025

  1. Parvaneh skriver:
    11 december, 2025 kl. 09:38

    Herregud vad är det med människor?har dom blivit galna.

    Svara
  2. Duno skriver:
    11 december, 2025 kl. 12:18

    Tråkigt att höra

    Svara
