Elever på utbildningen sfi, svenska för invandrare. Bilden är från år 2017. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Problem på komvux och sfi
Det är många problem
på utbildningarna
komvux och sfi.
Flera undersökningar visar
att utbildningarna ofta
är dåliga.
Eleverna kan få betyg
som inte är rättvisa.
Vuxna som inte har ett jobb
kan bli tillsagda att studera
på komvux.
Men få gör det.
Många börjar aldrig plugga.
På sfi, svenska för invandrare,
slutar nästan varannan elev
innan utbildningen är klar.
Undersökningarna visar också
att det finns stor risk
att företag som ordnar utbildningarna
fuskar med pengar.
Ingen har ordentlig koll på dem.
Ministern Lotta Edholm i regeringen
vill att utbildningarna blir bättre.
– Fler elever ska
börja utbildningarna
och göra klart dem.
De ska ha hög kvalitet,
säger Lotta Edholm.
Regeringen och Sverigedemokraterna
har bestämt om en ny utredning.
Där ska det bli förslag
om hur allt kan bli bättre.
Utredningen ska vara klar
i juni år 2027.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
jättebra förslag. men jag hade inga problem med att lära mig svenska. vill man så kan man.
Jag pluggar grundläggande andra språk men jag är inte nöjd alls