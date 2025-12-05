Problem på komvux och sfi

Det är många problem

på utbildningarna

komvux och sfi.

Flera undersökningar visar

att utbildningarna ofta

är dåliga.

Eleverna kan få betyg

som inte är rättvisa.

Vuxna som inte har ett jobb

kan bli tillsagda att studera

på komvux.

Men få gör det.

Många börjar aldrig plugga.

På sfi, svenska för invandrare,

slutar nästan varannan elev

innan utbildningen är klar.

Undersökningarna visar också

att det finns stor risk

att företag som ordnar utbildningarna

fuskar med pengar.

Ingen har ordentlig koll på dem.

Ministern Lotta Edholm i regeringen

vill att utbildningarna blir bättre.

– Fler elever ska

börja utbildningarna

och göra klart dem.

De ska ha hög kvalitet,

säger Lotta Edholm.

Regeringen och Sverigedemokraterna

har bestämt om en ny utredning.

Där ska det bli förslag

om hur allt kan bli bättre.

Utredningen ska vara klar

i juni år 2027.

