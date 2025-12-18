Sveriges utsläpp ökar

Sveriges utsläpp

som gör klimatet varmare

ökade förra året.

Sveriges ökade utsläpp

kommer från bilar och lastbilar

som använder bensin och diesel.

Men också från maskiner

som företag använder till arbeten.

Det är myndigheten

Naturvårdsverket

som berättar om

Sveriges ökade utsläpp.

Roger Sedin jobbar på myndigheten.

Han är chef för den grupp

som arbetar med att Sverige

ska minska utsläppen

så mycket som vi har lovat

Europeiska unionen, EU.

– De senaste 15 åren

har utsläppen minskat.

Vi såg goda möjligheter

att nå det vi har lovat.

Men ökningen av utsläpp

under år 2024 gör det svårare,

säger Roger Sedin.

8 SIDOR/TT