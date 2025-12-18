Sverige
Utsläpp från bilar gör klimatet varmare. Svenskar tycker att klimatet är en viktig fråga för EU. Foto: TT
Sveriges utsläpp ökar
Sveriges utsläpp
som gör klimatet varmare
ökade förra året.
Sveriges ökade utsläpp
kommer från bilar och lastbilar
som använder bensin och diesel.
Men också från maskiner
som företag använder till arbeten.
Det är myndigheten
Naturvårdsverket
som berättar om
Sveriges ökade utsläpp.
Roger Sedin jobbar på myndigheten.
Han är chef för den grupp
som arbetar med att Sverige
ska minska utsläppen
så mycket som vi har lovat
Europeiska unionen, EU.
– De senaste 15 åren
har utsläppen minskat.
Vi såg goda möjligheter
att nå det vi har lovat.
Men ökningen av utsläpp
under år 2024 gör det svårare,
säger Roger Sedin.
8 SIDOR/TT
Därför ökade utsläppen
- Utsläppen från bilar ökade år 2024.
Det beror på att regeringen
ändrade regler för bränslen det året.
- Reglerna handlar om
hur mycket bensinen
ska blandas med andra ämnen,
reduktionsplikt.
- När reglerna ändrades ökade utsläppen.
- Senare samma år ändrade
regeringen reglerna igen.
- Utsläppen kommer därför
att minska igen år 2025.
Det har Romina Pourmokhtari sagt.
Hon är Sveriges minister för klimatet.
18 december 2025
Vi får hoppas att det blir bättre snart. Det är viktigt att vi andas frisk luft.jag själv tycker att tex.vedeldning är jobbigt för mig ,att andas in,min astma blir värre.
Vi tycker att det är dåligt att utsläppen ökar. Det vore bra om fler skaffade elbilar istället för bilar som går på bensin eller diesel.
HM! Alltså några åtgärder är viktigt…det hände till mig att jag kände bensin i min mun här i Bunkeflostrand!😔💛💙
men växterna växer bättre.😀