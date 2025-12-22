Fler under 15 år misstänkta

158 barn under 15 år

har varit misstänkta

för planer på mord i år.

Siffrorna gäller

fram till december.

Det är 49 fler än förra året

och över hundra fler än år 2023.

Det visar siffror

från poliserna.

I dag har de flesta barn en telefon.

Det har gjort det enklare

för brottslingar

att kontakta barnen i olika appar.

Därför kan grova brott

bland unga ha ökat.

Det säger experten Sven Granath.

Barnen som gör brott kommer

ofta från fattiga hem.

Det är också vanligt att de har

funktionsnedsättningar

som till exempel adhd.

Barn under 15 år kan inte

dömas till fängelse i Sverige.

