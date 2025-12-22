Sverige
Nyligen sköts en ung man ihjäl i Malmö. Tidningen Sydsvenskan skriver att en 12-årig pojke kan ha med mordet att göra. Foto: Johan Nilsson/TT
Fler under 15 år misstänkta
158 barn under 15 år
har varit misstänkta
för planer på mord i år.
Siffrorna gäller
fram till december.
Det är 49 fler än förra året
och över hundra fler än år 2023.
Det visar siffror
från poliserna.
I dag har de flesta barn en telefon.
Det har gjort det enklare
för brottslingar
att kontakta barnen i olika appar.
Därför kan grova brott
bland unga ha ökat.
Det säger experten Sven Granath.
Barnen som gör brott kommer
ofta från fattiga hem.
Det är också vanligt att de har
funktionsnedsättningar
som till exempel adhd.
Barn under 15 år kan inte
dömas till fängelse i Sverige.
8 SIDOR//TT
22 december 2025