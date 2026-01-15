Sverige

En skylt som det står olycka på.

En man dog i en olycka i trafiken. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

En dog i krock på körprov

En allvarlig krock
hände i onsdags eftermiddag
i Södertälje.

En lastbil krockade
med en bil.
I bilen satt en man
som skulle kontrollera
en elev som ville ta körkort.
De gjorde ett körprov.

Mannen i bilen dog.
Eleven blev skadad.

Mannen jobbade som
inspektör på Trafikverkets
kontor i Södertälje.

Under torsdagen
har kontoret i Södertälje
stoppat alla prov för körkort.
Kontoret har stängt
för dagen.
Folk är mycket ledsna
över det som hänt.

Det är inte klart
exakt varför olyckan hände.
Men chauffören
som körde lastbilen
är misstänkt för brott.

Olyckor på körprov
är mycket ovanliga i Sverige.

8 SIDOR/TT

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    15 januari, 2026 kl. 15:54

    Tråkigt att höra

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar