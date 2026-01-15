Sverige
En man dog i en olycka i trafiken. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
En dog i krock på körprov
En allvarlig krock
hände i onsdags eftermiddag
i Södertälje.
En lastbil krockade
med en bil.
I bilen satt en man
som skulle kontrollera
en elev som ville ta körkort.
De gjorde ett körprov.
Mannen i bilen dog.
Eleven blev skadad.
Mannen jobbade som
inspektör på Trafikverkets
kontor i Södertälje.
Under torsdagen
har kontoret i Södertälje
stoppat alla prov för körkort.
Kontoret har stängt
för dagen.
Folk är mycket ledsna
över det som hänt.
Det är inte klart
exakt varför olyckan hände.
Men chauffören
som körde lastbilen
är misstänkt för brott.
Olyckor på körprov
är mycket ovanliga i Sverige.
