En dog i krock på körprov

En allvarlig krock

hände i onsdags eftermiddag

i Södertälje.

En lastbil krockade

med en bil.

I bilen satt en man

som skulle kontrollera

en elev som ville ta körkort.

De gjorde ett körprov.

Mannen i bilen dog.

Eleven blev skadad.

Mannen jobbade som

inspektör på Trafikverkets

kontor i Södertälje.

Under torsdagen

har kontoret i Södertälje

stoppat alla prov för körkort.

Kontoret har stängt

för dagen.

Folk är mycket ledsna

över det som hänt.

Det är inte klart

exakt varför olyckan hände.

Men chauffören

som körde lastbilen

är misstänkt för brott.

Olyckor på körprov

är mycket ovanliga i Sverige.

