Svenska företaget Saab gör bland annat flygplan till militärer. Företaget har ökat mycket i värde den senaste tiden. Foto: Johan Nilsson/TT
Företaget Saab går bra
Det nya året har börjat med
mycket våld och oro i världen.
Rysslands krig i Ukraina fortsätter.
USA har attackerat Venezuela.
USAs ledare Donald Trump
hotar också andra länder.
Trump hotar bland annat
med att USA ska ta
över Grönland med hjälp
av militärer.
I Iran protesterar folk
mot landets regering.
Flera hundra har blivit dödade.
All oro har gjort
att vissa företag i Europa
ökat mycket i värde
sedan året började.
Det är företag som jobbar med
vapen och försvar.
Det är företagens aktier
på börsen som ökat i värde.
Börsen är en marknad på internet
där människor kan köpa
delar av företag, aktier.
När aktierna ökar
tjänar folk pengar.
Ett av företagen som det
har gått mycket bra för
är svenska Saab.
Saab gör olika vapen,
till exempel planet Jas Gripen.
Det är ett flygplan
som militärer använder.
Saabs aktier har ökat
med ungefär 25 procent i år.
Rysslands krig i Ukraina
började år 2022.
Sedan dess har över 10 tusen
fler börjat jobba på Saab.
Micael Johansson är chef på Saab.
Han tror att företaget kommer
fortsätta växa.
Många länder vill öka sitt försvar.
De vill köpa mer vapen
och system för att försvara
sina länder.
12 januari 2026
Kommer Saab då att börja tillverka bilar igen som förr innan de gick i konkurs 2012? Saab Automobile/Saab Group. Hoppas det!
