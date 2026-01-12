Företaget Saab går bra

Det nya året har börjat med

mycket våld och oro i världen.

Rysslands krig i Ukraina fortsätter.

USA har attackerat Venezuela.

USAs ledare Donald Trump

hotar också andra länder.

Trump hotar bland annat

med att USA ska ta

över Grönland med hjälp

av militärer.

I Iran protesterar folk

mot landets regering.

Flera hundra har blivit dödade.

All oro har gjort

att vissa företag i Europa

ökat mycket i värde

sedan året började.

Det är företag som jobbar med

vapen och försvar.

Det är företagens aktier

på börsen som ökat i värde.

Börsen är en marknad på internet

där människor kan köpa

delar av företag, aktier.

När aktierna ökar

tjänar folk pengar.

Ett av företagen som det

har gått mycket bra för

är svenska Saab.

Saab gör olika vapen,

till exempel planet Jas Gripen.

Det är ett flygplan

som militärer använder.

Saabs aktier har ökat

med ungefär 25 procent i år.

Rysslands krig i Ukraina

började år 2022.

Sedan dess har över 10 tusen

fler börjat jobba på Saab.

Micael Johansson är chef på Saab.

Han tror att företaget kommer

fortsätta växa.

Många länder vill öka sitt försvar.

De vill köpa mer vapen

och system för att försvara

sina länder.

