Sverige

En gammal man sitter och håller i en sked. Det är mat på skeden.

En gammal man som äter mat. Foto: Pontus Lundahl/TT

Gamla får stek igen

Kommunen i Arboga tog bort stek
på söndagar på hem för gamla.
Det var för att spara pengar.
Nu ändrar kommunen sig.

Organisationen PRO
sa att det var en skandal
att ta bort steken.

Nu får gamla
som bor på hem i Arboga
tillbaka stek på söndagar.

Det säger en av
kommunens politiker
till Sveriges Radios program Studio Ett.
Kommunen har ordnat pengar
till stek året ut.

Men flera kommuner i Sverige
har minskat eller tagit bort
kött, fisk, Bregott
och yoghurt till gamla
som bor på hem.

Det visade en undersökning
från Sveriges Radio.

Forskning visar
att protein och fett
är extra viktigt
för gamla människor.

8 SIDOR

29 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. GUGUGOGO skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:38

    Kul

    Svara
  2. Syn skriver:
    29 januari, 2026 kl. 12:59

    Och politikerna här spenderar 600 000 kr på en flygresa till Schweiz….🤢

    Svara
  3. ... skriver:
    29 januari, 2026 kl. 13:47

    Gamla människor ska äta gött

    Svara
  4. Ung vuxen skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:21

    ”De äldre byggde upp vår samhälle” som klassik citat.
    Behandla de äldre med respekt då! 😠

    Svara
Kommentarer och regler
