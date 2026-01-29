Gamla får stek igen

Kommunen i Arboga tog bort stek

på söndagar på hem för gamla.

Det var för att spara pengar.

Nu ändrar kommunen sig.

Organisationen PRO

sa att det var en skandal

att ta bort steken.

Nu får gamla

som bor på hem i Arboga

tillbaka stek på söndagar.

Det säger en av

kommunens politiker

till Sveriges Radios program Studio Ett.

Kommunen har ordnat pengar

till stek året ut.

Men flera kommuner i Sverige

har minskat eller tagit bort

kött, fisk, Bregott

och yoghurt till gamla

som bor på hem.

Det visade en undersökning

från Sveriges Radio.

Forskning visar

att protein och fett

är extra viktigt

för gamla människor.

