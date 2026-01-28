Sverige

Några skivor stek med sås på en tallrik.

På ett hem för gamla i Arboga får de gamla ingen stek på söndagar längre. Kommunen ska spara pengar. Foto: Dan Strandqvist/TT

De tar bort mat för gamla

Maten har blivit dyrare.
Det märker många gamla.

Flera kommuner har
minskat på kött och fisk
på hem för gamla.

Det visar en ny undersökning
som Sveriges Radio har gjort.

Många kommuner
har till exempel tagit bort

  • smöret Bregott
  • yoghurt med smak
  • kött och fisk.

I Arboga har ett hem
tagit bort steken
som de gamla brukade få
på söndagar.

Där bor Rut Bark.

– Drar de ned på maten
och det blir sämre
vill ju folk inte äta.

Det säger hon till P4 Västmanland.

Kristdemokraten Rahaf Ramdo
jobbar i kommunen.
Han säger att kommunen
måste spara pengar.

Nyligen kom nya råd
om hur gamla ska äta.
Protein och fett är extra viktiga.

När kommunerna sparar in
på den här maten riskerar
de gamla att inte få i sig
tillräckligt med näring.

Det varnar Kent Nilsson för.
Han är expert
på kroppen och hälsa
vid Mälardalens universitet.

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Gina skriver:
    28 januari, 2026 kl. 10:27

    Sverige använder mycket pengar för att stöda Ukraina och kriget där, för att få så många flyktingar som mjögligt i landet, men vi har ingen pengar att försöja var gamla med nyttig mat 🙁 Det skulle inte hända!!

  2. Sh skriver:
    28 januari, 2026 kl. 10:55

    nej hur dem har tänkt💔

  3. . skriver:
    28 januari, 2026 kl. 11:32

    skamligt låt dom gamla njuta av maten. mat är viktigt.

  4. Aron skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:23

    Det är dåligt att de tar bort mat för de gamla.

    😢

  5. Superman skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:56

    Ska de svälta?

