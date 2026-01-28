De tar bort mat för gamla

Maten har blivit dyrare.

Det märker många gamla.

Flera kommuner har

minskat på kött och fisk

på hem för gamla.

Det visar en ny undersökning

som Sveriges Radio har gjort.

Många kommuner

har till exempel tagit bort

smöret Bregott

yoghurt med smak

kött och fisk.

I Arboga har ett hem

tagit bort steken

som de gamla brukade få

på söndagar.

Där bor Rut Bark.

– Drar de ned på maten

och det blir sämre

vill ju folk inte äta.

Det säger hon till P4 Västmanland.

Kristdemokraten Rahaf Ramdo

jobbar i kommunen.

Han säger att kommunen

måste spara pengar.

Nyligen kom nya råd

om hur gamla ska äta.

Protein och fett är extra viktiga.

När kommunerna sparar in

på den här maten riskerar

de gamla att inte få i sig

tillräckligt med näring.

Det varnar Kent Nilsson för.

Han är expert

på kroppen och hälsa

vid Mälardalens universitet.

8 SIDOR/TT