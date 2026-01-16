Sverige

Väggen på en byggnad. Det står Kalmar tingsrätt på den.

Domstolen Kalmar tingsrätt dömer en man till livstids fängelse. Han mördade sin kollega. Foto: Johan Nilsson/TT

Långt straff för mord på vän

En 27-årig man i Oskarshamn
döms till livstids fängelse.
Han mördade sin kollega och vän.

27-åringen döms också
för att ha lurat
den mördade mannen på pengar.

Mannens kollega var 25 år.
Han försvann
i januari förra året.
Poliserna började undersöka
25-åringens ekonomi.

De såg att pengar
från 25-åringens konto
hade förts över till 27-åringen
både före och efter mordet.

27-åringen reste till ett annat
land när poliserna började
misstänka honom.

Poliserna letade
i 27-åringens lägenhet.
De hittade delar
av 25-åringens kropp i frysen.
Det fanns också blod på golvet.

Senare under våren åkte
27-åringen till Sverige igen.
Då tog poliserna fast
honom på flygplatsen.

27-åringen säger att
det är någon annan
som har mördat 25-åringen.

Men domstolen Kalmar tingsrätt
tror inte på 27-åringen.

Därför dömer domstolen honom
till livstids fängelse för mordet.
27-åringen måste
sedan lämna Sverige.
Han blir utvisad.

27-åringen hade stora
problem med pengar,
ett spelmissbruk.
Han spelade med pengar
och kunde inte sluta.

8 SIDOR/TT

Livstids fängelse

  • Livstids fängelse
    är det hårdaste straffet
    som går att få i Sverige.
  • Det är inte bestämt
    hur länge straffet är.
  • Efter tolv år i fängelse
    kan den som blivit dömd
    söka om att få tiden
    för straffet bestämt.
Bilden visar ett stängsel med taggtråd längst upp. Bakom stängslet är en hög mur. Mur och taggtråd runt ett fängelse. Foto: Pontus Lundahl/TT

