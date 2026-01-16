Sverige
Domstolen Kalmar tingsrätt dömer en man till livstids fängelse. Han mördade sin kollega. Foto: Johan Nilsson/TT
Långt straff för mord på vän
En 27-årig man i Oskarshamn
döms till livstids fängelse.
Han mördade sin kollega och vän.
27-åringen döms också
för att ha lurat
den mördade mannen på pengar.
Mannens kollega var 25 år.
Han försvann
i januari förra året.
Poliserna började undersöka
25-åringens ekonomi.
De såg att pengar
från 25-åringens konto
hade förts över till 27-åringen
både före och efter mordet.
27-åringen reste till ett annat
land när poliserna började
misstänka honom.
Poliserna letade
i 27-åringens lägenhet.
De hittade delar
av 25-åringens kropp i frysen.
Det fanns också blod på golvet.
Senare under våren åkte
27-åringen till Sverige igen.
Då tog poliserna fast
honom på flygplatsen.
27-åringen säger att
det är någon annan
som har mördat 25-åringen.
Men domstolen Kalmar tingsrätt
tror inte på 27-åringen.
Därför dömer domstolen honom
till livstids fängelse för mordet.
27-åringen måste
sedan lämna Sverige.
Han blir utvisad.
27-åringen hade stora
problem med pengar,
ett spelmissbruk.
Han spelade med pengar
och kunde inte sluta.
Livstids fängelse
- Livstids fängelse
är det hårdaste straffet
som går att få i Sverige.
- Det är inte bestämt
hur länge straffet är.
- Efter tolv år i fängelse
kan den som blivit dömd
söka om att få tiden
för straffet bestämt.
