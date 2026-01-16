Långt straff för mord på vän

En 27-årig man i Oskarshamn

döms till livstids fängelse.

Han mördade sin kollega och vän.

27-åringen döms också

för att ha lurat

den mördade mannen på pengar.

Mannens kollega var 25 år.

Han försvann

i januari förra året.

Poliserna började undersöka

25-åringens ekonomi.

De såg att pengar

från 25-åringens konto

hade förts över till 27-åringen

både före och efter mordet.

27-åringen reste till ett annat

land när poliserna började

misstänka honom.

Poliserna letade

i 27-åringens lägenhet.

De hittade delar

av 25-åringens kropp i frysen.

Det fanns också blod på golvet.

Senare under våren åkte

27-åringen till Sverige igen.

Då tog poliserna fast

honom på flygplatsen.

27-åringen säger att

det är någon annan

som har mördat 25-åringen.

Men domstolen Kalmar tingsrätt

tror inte på 27-åringen.

Därför dömer domstolen honom

till livstids fängelse för mordet.

27-åringen måste

sedan lämna Sverige.

Han blir utvisad.

27-åringen hade stora

problem med pengar,

ett spelmissbruk.

Han spelade med pengar

och kunde inte sluta.

8 SIDOR/TT