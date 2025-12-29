Kvinna mördad i Boden

Vid lunch på juldagen

blev en kvinna mördad.

Hon var ungefär 55 år.

Det hände i ett hus

i Boden i norra Sverige.

En man som var ungefär 20 år

är misstänkt för mordet.

Poliserna sköt honom. Han dog.

Mannen ska också ha skadat

två andra personer i huset.

De har fått vård på sjukhus.

Poliserna vet inte

varför mannen

attackerade personerna.

Han verkar inte

ha känt dem,

säger poliserna.

Tidningen Aftonbladet

skriver att mannen

var i huset i flera timmar.

Poliserna vill inte säga

om det stämmer innan

deras undersökningen är klar.

8 SIDOR/TT