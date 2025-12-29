Sverige

Poliserna jobbar med sin undersökning vid huset. Foto: Mats Engfors/TT

Kvinna mördad i Boden

Vid lunch på juldagen
blev en kvinna mördad.
Hon var ungefär 55 år.
Det hände i ett hus
i Boden i norra Sverige.

En man som var ungefär 20 år
är misstänkt för mordet.
Poliserna sköt honom. Han dog.

Mannen ska också ha skadat
två andra personer i huset.
De har fått vård på sjukhus.

Poliserna vet inte
varför mannen
attackerade personerna.
Han verkar inte
ha känt dem,
säger poliserna.

Tidningen Aftonbladet
skriver att mannen
var i huset i flera timmar.
Poliserna vill inte säga
om det stämmer innan
deras undersökningen är klar.

8 SIDOR/TT

29 december 2025

