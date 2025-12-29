Sverige
Poliserna jobbar med sin undersökning vid huset. Foto: Mats Engfors/TT
Kvinna mördad i Boden
Vid lunch på juldagen
blev en kvinna mördad.
Hon var ungefär 55 år.
Det hände i ett hus
i Boden i norra Sverige.
En man som var ungefär 20 år
är misstänkt för mordet.
Poliserna sköt honom. Han dog.
Mannen ska också ha skadat
två andra personer i huset.
De har fått vård på sjukhus.
Poliserna vet inte
varför mannen
attackerade personerna.
Han verkar inte
ha känt dem,
säger poliserna.
Tidningen Aftonbladet
skriver att mannen
var i huset i flera timmar.
Poliserna vill inte säga
om det stämmer innan
deras undersökningen är klar.
8 SIDOR/TT
29 december 2025
Så hemskt!😭 Dumma mannen! Tur att han är död!😠😤