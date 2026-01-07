Sverige
Skolverket ska ordna så psykisk hälsa finns med på lektioner i grundskolan. Foto: Viktoria Bank/TT
Jakob Forssmed är minister i regeringen. Foto: TT
Lektioner om psykisk hälsa
Jakob Forssmed är minister
i regeringen.
Han är politiker för
Kristdemokraterna.
Nu vill han att skolan
ska ha lektioner om
vad hjärnan mår bra av,
psykisk hälsa.
Det skriver han
i tidningen
Svenska Dagbladet.
Många unga mår dåligt i dag.
Det visar forskning.
De är stressade, har ångest
eller är deprimerad.
Därför behövs lektioner om
psykisk hälsa i skolan.
Det skriver Jakob Forssmed.
Myndigheten Skolverket
ska ordna så att psykisk hälsa
finns med i vissa ämnen
till exempel idrott eller biologi.
Det är inte känt när det blir klart.
Psykisk hälsa kommer inte
vara ett eget ämne.
Det säger ministern för skolan
Simona Mohamsson
från partiet Liberalerna.
Men det finns kritik mot planerna.
Personalen i skolan har redan
för mycket att göra.
De behöver mer pengar och tid
för att kunna jobba med psykisk hälsa.
Det säger några av dem som är kritiska.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026