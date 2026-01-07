Sverige

  • WEB_INRIKES

    Skolverket ska ordna så psykisk hälsa finns med på lektioner i grundskolan. Foto: Viktoria Bank/TT

  • WEB_INRIKES

    Jakob Forssmed är minister i regeringen. Foto: TT

Lektioner om psykisk hälsa

Jakob Forssmed är minister
i regeringen.
Han är politiker för
Kristdemokraterna.

Nu vill han att skolan
ska ha lektioner om
vad hjärnan mår bra av,
psykisk hälsa.

Det skriver han
i tidningen
Svenska Dagbladet.

Många unga mår dåligt i dag.
Det visar forskning.
De är stressade, har ångest
eller är deprimerad.
Därför behövs lektioner om
psykisk hälsa i skolan.
Det skriver Jakob Forssmed.

Myndigheten Skolverket
ska ordna så att psykisk hälsa
finns med i vissa ämnen
till exempel idrott eller biologi.
Det är inte känt när det blir klart.

Psykisk hälsa kommer inte
vara ett eget ämne.
Det säger ministern för skolan
Simona Mohamsson
från partiet Liberalerna.

Men det finns kritik mot planerna.
Personalen i skolan har redan
för mycket att göra.
De behöver mer pengar och tid
för att kunna jobba med psykisk hälsa.
Det säger några av dem som är kritiska.

8 SIDOR/TT

7 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar