Jakob Forssmed är minister

i regeringen.

Han är politiker för

Kristdemokraterna.

Nu vill han att skolan

ska ha lektioner om

vad hjärnan mår bra av,

psykisk hälsa.

Det skriver han

i tidningen

Svenska Dagbladet.

Många unga mår dåligt i dag.

Det visar forskning.

De är stressade, har ångest

eller är deprimerad.

Därför behövs lektioner om

psykisk hälsa i skolan.

Det skriver Jakob Forssmed.

Myndigheten Skolverket

ska ordna så att psykisk hälsa

finns med i vissa ämnen

till exempel idrott eller biologi.

Det är inte känt när det blir klart.

Psykisk hälsa kommer inte

vara ett eget ämne.

Det säger ministern för skolan

Simona Mohamsson

från partiet Liberalerna.

Men det finns kritik mot planerna.

Personalen i skolan har redan

för mycket att göra.

De behöver mer pengar och tid

för att kunna jobba med psykisk hälsa.

Det säger några av dem som är kritiska.

