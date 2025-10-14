Vaccinationerna börjar

Varje höst och vinter

blir många i Sverige

sjuka i influensa.

En del blir väldigt sjuka.

Förra året dog 921 svenskar

efter att de hade blivit

sjuka i influensa.

Men det går att ta

vaccin mot influensa.

Vaccin kan minska risken

att bli mycket sjuk.

Tisdagen den 14 oktober

börjar årets vaccinationer

mot influensa.

Folkhälsomyndigheten

vill att alla som är 65 år eller äldre

ska ta vaccinet mot influensa.

Det är gratis.

De vill också att alla

som har en sjukdom

som ökar risken att bli

mycket sjuk av influensa

ska ta vaccinet.

Det gäller även unga människor.

Det är till exempel du som har

sjukdom i hjärtat eller blodkärlen

sjukdom i lungorna

diabetes

sjukdom i levern eller njurarna.

De vill också att du

som har Downs syndrom

eller någon annan

funktionsnedsättning

tar vaccinet.

Du som är gravid

får också ta vaccinet.

I år hoppas experterna

att fler än tidigare tar vaccinet.

I Sverige förra året

var det nästan 70 procent

av alla gamla människor

som tog vaccin mot influensa.

