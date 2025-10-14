Sverige

En kvinna håller i en spruta. Hon är på väg att sticka den i armen på en man.

En man får en spruta med vaccin mot influensa. Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Vaccinationerna börjar

Varje höst och vinter
blir många i Sverige
sjuka i influensa.

En del blir väldigt sjuka.
Förra året dog 921 svenskar
efter att de hade blivit
sjuka i influensa.

Men det går att ta
vaccin mot influensa.
Vaccin kan minska risken
att bli mycket sjuk.

Tisdagen den 14 oktober
börjar årets vaccinationer
mot influensa.

Folkhälsomyndigheten
vill att alla som är 65 år eller äldre
ska ta vaccinet mot influensa.
Det är gratis.

De vill också att alla
som har en sjukdom
som ökar risken att bli
mycket sjuk av influensa
ska ta vaccinet.
Det gäller även unga människor.

Det är till exempel du som har

  • sjukdom i hjärtat eller blodkärlen
  • sjukdom i lungorna
  • diabetes
  • sjukdom i levern eller njurarna.

De vill också att du
som har Downs syndrom
eller någon annan
funktionsnedsättning
tar vaccinet.

Du som är gravid
får också ta vaccinet.

I år hoppas experterna
att fler än tidigare tar vaccinet.

I Sverige förra året
var det nästan 70 procent
av alla gamla människor
som tog vaccin mot influensa.

8 SIDOR/TT

Influensa

  • Folk som blir sjuka
    i influensa kan få feber,
    ont i muskler, hosta och snuva.
  • För de flesta är influensa
    ungefär som en förkylning.
    Men en del blir mycket
    sjuka av influensan.
    Därför säger experter i Sverige
    att det är bra att ta
    vaccin mot influensa.
  • Det är inte säkert
    att vaccinet helt stoppar
    att du blir sjuk.
    Men vaccinet gör
    att den som blir sjuk
    blir mindre sjuk.
  • Du får vaccinet
    med en spruta i armen.
Kvinna som är sjuk ligger i en säng med medicin på bordet bredvid sig. Många får influensa. Bilden är gammal. Foto: Isabell Höjman/TT

14 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Läraren skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:10

    Först

    Svara
  2. Secret person skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:18

    Bra

    Svara
  3. Andreas skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:18

    jag brukar aldrig ta ngn vaccin. bra att det finns men nej tack.

    Svara
  4. Spän skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 11:12

    Tankfasthet och bort snythet i ett broblem som verka väl krånkligt i ett medicinskt fall ,det kan vi anserdet väldigt serious och uppriktighet i försökningen ,det är en människ plikt .

    Svara
  5. emo skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 12:53

    Jag brukar ta vaccin eftersom jag har fobi av sjuka och sjukdomar. Hoppas att inte lika många dör 🙁

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar