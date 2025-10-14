Sverige
En man får en spruta med vaccin mot influensa. Foto: Heiko Junge/NTB/TT
Vaccinationerna börjar
Varje höst och vinter
blir många i Sverige
sjuka i influensa.
En del blir väldigt sjuka.
Förra året dog 921 svenskar
efter att de hade blivit
sjuka i influensa.
Men det går att ta
vaccin mot influensa.
Vaccin kan minska risken
att bli mycket sjuk.
Tisdagen den 14 oktober
börjar årets vaccinationer
mot influensa.
Folkhälsomyndigheten
vill att alla som är 65 år eller äldre
ska ta vaccinet mot influensa.
Det är gratis.
De vill också att alla
som har en sjukdom
som ökar risken att bli
mycket sjuk av influensa
ska ta vaccinet.
Det gäller även unga människor.
Det är till exempel du som har
- sjukdom i hjärtat eller blodkärlen
- sjukdom i lungorna
- diabetes
- sjukdom i levern eller njurarna.
De vill också att du
som har Downs syndrom
eller någon annan
funktionsnedsättning
tar vaccinet.
Du som är gravid
får också ta vaccinet.
I år hoppas experterna
att fler än tidigare tar vaccinet.
I Sverige förra året
var det nästan 70 procent
av alla gamla människor
som tog vaccin mot influensa.
Influensa
- Folk som blir sjuka
i influensa kan få feber,
ont i muskler, hosta och snuva.
- För de flesta är influensa
ungefär som en förkylning.
Men en del blir mycket
sjuka av influensan.
Därför säger experter i Sverige
att det är bra att ta
vaccin mot influensa.
- Det är inte säkert
att vaccinet helt stoppar
att du blir sjuk.
Men vaccinet gör
att den som blir sjuk
blir mindre sjuk.
- Du får vaccinet
med en spruta i armen.
14 oktober 2025
