Många måste sluta på Ericsson

Det svenska företaget Ericsson

bygger tekniken

som gör att vi kan

använda våra mobiltelefoner.

Nu måste företaget

spara pengar.

Därför kan 1 600 personer

få sluta på Ericsson i Sverige.

Totalt jobbar ungefär

12 600 personer i Sverige.

De flesta finns på kontoret

i Kista i Stockholm.

Det är inte klart

exakt hur många

som måste sluta.

Företaget ska ha möte

om det med fackförbundet.

Ericsson hoppas

att det blir klart

innan året är slut.

Experter säger att Ericsson

säljer för lite

av sin teknik just nu.

Därför måste de spara.

8 SIDOR