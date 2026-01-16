Sverige
Ericssons kontor i Kista i Stockholm. Foto: TT
Många måste sluta på Ericsson
Det svenska företaget Ericsson
bygger tekniken
som gör att vi kan
använda våra mobiltelefoner.
Nu måste företaget
spara pengar.
Därför kan 1 600 personer
få sluta på Ericsson i Sverige.
Totalt jobbar ungefär
12 600 personer i Sverige.
De flesta finns på kontoret
i Kista i Stockholm.
Det är inte klart
exakt hur många
som måste sluta.
Företaget ska ha möte
om det med fackförbundet.
Ericsson hoppas
att det blir klart
innan året är slut.
Experter säger att Ericsson
säljer för lite
av sin teknik just nu.
Därför måste de spara.
16 januari 2026