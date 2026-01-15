Sverige

Två män står på en gata. En filmar, den andra pratar i en megafon.

Salwan Najem och Salwan Momika. Foto: Johan Nilsson/TT

Najem vill få skydd i USA

Salwan Najem blev känd
när han och vännen Salwan Momika
brände koraner i Sverige.

Nu har Najem lämnat Sverige.
Han har sökt skydd i USA.
Han känner sig inte trygg i Sverige,
säger han.

Efter att ha bränt koraner
blev Najem och Momika hotade.

Den 29 januari förra året
blev Salwan Momika mördad.
Han blev skjuten till döds
i sitt hem i Södertälje.

Poliserna vet inte vem
som dödade honom.

Salwan Najem lämnade
Sverige några månader efter mordet.
Nu sitter han inlåst
med andra flyktingar i USA.
Han väntar på att USA
ska undersöka om han kan få
tillstånd att stanna där.

Både Momika och Najem
blev dömda i en domstol i Sverige
för att de bränt koraner
och sagt dåliga saker om muslimer.

Najem reste till USA
efter att USAs
vice president JD Vance
varit kritisk mot Sverige i ett tal.

Vance sa att det var fel
att straffa Momika och Najem.

Det är inte klart än
om Najem får tillstånd
att stanna i USA.

8 SIDOR/TT

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. [email protected] skriver:
    15 januari, 2026 kl. 18:54

    xxxx???????????

    Svara
  2. Svenne skriver:
    15 januari, 2026 kl. 19:07

    Helt rätt att han ska få skydd

    Svara
