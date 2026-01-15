Sverige
Salwan Najem och Salwan Momika. Foto: Johan Nilsson/TT
Najem vill få skydd i USA
Salwan Najem blev känd
när han och vännen Salwan Momika
brände koraner i Sverige.
Nu har Najem lämnat Sverige.
Han har sökt skydd i USA.
Han känner sig inte trygg i Sverige,
säger han.
Efter att ha bränt koraner
blev Najem och Momika hotade.
Den 29 januari förra året
blev Salwan Momika mördad.
Han blev skjuten till döds
i sitt hem i Södertälje.
Poliserna vet inte vem
som dödade honom.
Salwan Najem lämnade
Sverige några månader efter mordet.
Nu sitter han inlåst
med andra flyktingar i USA.
Han väntar på att USA
ska undersöka om han kan få
tillstånd att stanna där.
Både Momika och Najem
blev dömda i en domstol i Sverige
för att de bränt koraner
och sagt dåliga saker om muslimer.
Najem reste till USA
efter att USAs
vice president JD Vance
varit kritisk mot Sverige i ett tal.
Vance sa att det var fel
att straffa Momika och Najem.
Det är inte klart än
om Najem får tillstånd
att stanna i USA.
15 januari 2026
