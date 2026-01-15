Najem vill få skydd i USA

Salwan Najem blev känd

när han och vännen Salwan Momika

brände koraner i Sverige.

Nu har Najem lämnat Sverige.

Han har sökt skydd i USA.

Han känner sig inte trygg i Sverige,

säger han.

Efter att ha bränt koraner

blev Najem och Momika hotade.

Den 29 januari förra året

blev Salwan Momika mördad.

Han blev skjuten till döds

i sitt hem i Södertälje.

Poliserna vet inte vem

som dödade honom.

Salwan Najem lämnade

Sverige några månader efter mordet.

Nu sitter han inlåst

med andra flyktingar i USA.

Han väntar på att USA

ska undersöka om han kan få

tillstånd att stanna där.

Både Momika och Najem

blev dömda i en domstol i Sverige

för att de bränt koraner

och sagt dåliga saker om muslimer.

Najem reste till USA

efter att USAs

vice president JD Vance

varit kritisk mot Sverige i ett tal.

Vance sa att det var fel

att straffa Momika och Najem.

Det är inte klart än

om Najem får tillstånd

att stanna i USA.

