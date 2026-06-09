Världen
Ryssland testar en raket som kan ha kärnvapen. Bilden är från förra året. Foto: Ryska försvarsdepartementet/AP/TT
Mer pengar till kärnvapen
Kärnvapen är världens
farligaste vapen.
De kan förstöra stora områden
och döda många människor.
Många experter säger
att kärnvapen aldrig
får användas.
Ett krig med kärnvapen
kan förstöra jorden.
Ändå vill många länder
ha fler kärnvapen.
Förra året ordnade
de kärnvapen för
mer pengar än någonsin.
Det handlar om vapen
för över tusen miljarder kronor.
Det är en ökning
med nästan 20 procent
jämfört med året före.
Det blev också
fler kärnvapen som
är redo att användas.
Det berättar
organisationen Ican
i en rapport.
USA betalar mest pengar
för kärnvapen.
De har flest kärnvapen
tillsammans med Ryssland.
I dag har nio
länder kärnvapen,
säger Ican.
Det är
- USA
- Ryssland
- Kina
- Storbritannien
- Frankrike
- Indien
- Israel
- Nordkorea
- Pakistan.
8 SIDOR/TT
9 juni 2026
Belarus har ryska kärnvapen I landet.? Hur blir det med Sverige o Finland med kärnvapen?
Oj
Mer pengar till kärnvapen och samtidigt blir personer med IF fattigare. 🤨
Jag vet att försvar är viktigt. Men det är viktigt med balans.