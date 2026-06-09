Mer pengar till kärnvapen

Kärnvapen är världens

farligaste vapen.

De kan förstöra stora områden

och döda många människor.

Många experter säger

att kärnvapen aldrig

får användas.

Ett krig med kärnvapen

kan förstöra jorden.

Ändå vill många länder

ha fler kärnvapen.

Förra året ordnade

de kärnvapen för

mer pengar än någonsin.

Det handlar om vapen

för över tusen miljarder kronor.

Det är en ökning

med nästan 20 procent

jämfört med året före.

Det blev också

fler kärnvapen som

är redo att användas.

Det berättar

organisationen Ican

i en rapport.

USA betalar mest pengar

för kärnvapen.

De har flest kärnvapen

tillsammans med Ryssland.

I dag har nio

länder kärnvapen,

säger Ican.

Det är

USA

Ryssland

Kina

Storbritannien

Frankrike

Indien

Israel

Nordkorea

Pakistan.

8 SIDOR/TT