Poliser jobbar mot hedersbrott

Poliserna i Stockholm

får en ny grupp

som ska jobba med brott

som har med heder att göra,

hedersbrott.

Gruppen ska bara

jobba med sådana brott.

Tolv poliser ska jobba

i gruppen.

Polisernas chef, Petra Lundh,

säger att det behövs

poliser som är experter

på sådana brott.

– Poliserna i gruppen

ska bli bra på

att undersöka sådana brott

så att fler kan bli straffade.

De ska också jobba

för att se till så att

brotten inte händer,

säger Petra Lundh.

8 SIDOR/TT