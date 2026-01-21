Sverige

Hon har kort ljust hår och glasögon.

Petra Lundh är polisernas chef i Sverige. Foto: TT

Poliser jobbar mot hedersbrott

Poliserna i Stockholm
får en ny grupp
som ska jobba med brott
som har med heder att göra,
hedersbrott.

Gruppen ska bara
jobba med sådana brott.
Tolv poliser ska jobba
i gruppen.

Polisernas chef, Petra Lundh,
säger att det behövs
poliser som är experter
på sådana brott.

– Poliserna i gruppen
ska bli bra på
att undersöka sådana brott
så att fler kan bli straffade.
De ska också jobba
för att se till så att
brotten inte händer,
säger Petra Lundh.

Hedersbrott

  • Brott om heder
    handlar ofta om
    att en familj eller släkt
    vill kontrollera eller straffa dig
    för att du vill leva ditt liv fritt.
  • Släkten eller familjen tycker
    att de har förlorat sin heder
    på grund av något du gjort.
  • Brotten händer mest ungdomar
    som har en eller två föräldrar
    födda i ett annat land.
  • Behöver du hjälp
    och det handlar om heder?
    Har du varit med om hot,
    våld och kontroll?
    Ring och prata med experter
    på sajten Rätt att välja.
    Telefon 020-57 70 70.

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:01

    BRA!!! Men jag undrar vem eller vilka invandrare gör det mest-eftersom jag bodde ett år i muslimsk land och märkte inget! /Till Invandrare: sluta överreagera och göra duma saker mot barn och ungdomar-ni förstör deras liv-rätt uppföstra är viktigt! Titta på oss…

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:03

    våra barn vet exakt vad är bra eller dåligt och klarar leva i alla tre stater de är medborgare i!!! Snälla-barn är gåva från Gud och måste behandla bra utan tvång och diktatur…barn lider eftersom ingen familj behandlar barn bra! SNÄLLA!

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:07

    På grund av er tycker alla att invandrare är knäppa idioter! Det är inte bra! Alla barn har idag psykiska problem…värld får inte bra människor och inte bra muslimer om det pågår så här…jag är trött och gör fel-jag stavar fel-gudegud…snälla

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 januari, 2026 kl. 10:09

    misshandel är inte bara slå barn -man får inte skrika heller…alla barn mår dåligt….det inkluderar även judar och andra familjer….snälla….jag vet tillräckligt! handla förnuftigt mot dina barn…ni är förebilder…😔😴🙂💞

    Svara
  5. Lena skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:27

    äntligen något vettigt tack för att ni har tagit upp denna fråga.hedersmord platsar inte i Sverige. hedersmord är medeltida .flickor och pojkar från dessa otäcka kulturer måste få leva fria föräldrarna får inte förslava dom.tänk på fadime Sahindals som blev mördad av sin egen far bara för att hon hade en svensk kille.😡😡😡

    Svara
  6. Lena skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:29

    Vi får inte acceptera detta på något sätt. att barnen mördas i Sverige bara för att dom vill leva som vi.

    Svara
  7. Nina skriver:
    21 januari, 2026 kl. 11:39

    Vi måste sätta stopp för hedersmord .för stympning omskärelse. gud har skapat kvinnan som hon är man ska inte stympa könsorganen bara för att behaga mannen. detta borde straffas mycket hårt .

    Svara
  8. Ahmed skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:54

    hedersmord är dåligt. dessa som begår denna gärning är hjärntvättade sen barnsben att man ska göra så.

    Svara
  9. Alienn22 skriver:
    21 januari, 2026 kl. 16:03

    Problemet beaktades inte innan de reste in i landet. Alternativt, när de väl fått uppehållstillstånd, måste staten eller immigrationsministern låta dem underteckna ett officiellt dokument som bekräftar respekt för svensk lag, heder och skenäktenskap. Om de bryter mot lagarna utvisas de till ett tredje land.

    Svara
