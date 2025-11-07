Sverige
Poliser som jobbar efter mordet i Västerås. Foto: Per Groth/TT
Poliserna undersöker mordet
I måndags kväll hittades
två skadade personer.
De hittades utomhus
i Västerås.
Det var en kvinna
som var ungefär 55 år
och en ung man.
De hade blivit skadade
med något vasst, kanske en kniv.
De fick åka ambulans till sjukhus.
Kvinnan dog av sina skador.
Mannen kommer att överleva.
Poliserna tog fast en man
som är ungefär 60 år.
Han är misstänkt för mord.
De tog också fast tre andra
som kan ha hjälpt till med mordet.
TV4 har uppgifter om att det
handlar om en familj där det
har funnits våld tidigare.
Poliserna undersöker
om mordet har med hedersvåld
att göra, berättar TV4.
Poliserna vill inte
säga något om det.
Men de säger att de skadade
och de misstänkta känner varandra.
Hedersvåld är våld och kontroll
som personer använder
för att skydda heder och rykte
för sin familj och sin släkt.
7 november 2025
detta borde förbjudas hedersmord när dessa kommer till Sverige så borde man tala om att sånt accepteras inte i Sverige punkt slut. Vi får aldrig glömma fadime Sahindals som blev mördad av sin egen farsa.det är många som vet att sånt accepteras inte i Sverige men ändå så förekommer det ganska ofta, nu för tiden.måste vi leva med så mycket oro?
Varför är det så många mord i sverige
Oturen vi har släppt in för många kriminella till Sverige och det är tacken vi får nu. Man borde slänga ut alla som begår brott oavsett om dom har fått svensk medborgarskap.
vad fan som händer med sverige
💔
Vad tråkigt! Men jag är glad att jag inte var henne 8 Sidor!😢😢😢
R.I.P🕊️
Hedersmord är inte acceptabelt varken i Sverige eller andra länder, dessa män är hjärntvättade sen födseln. Vill kvinnan skilja sig så får man respektera det .är det skam ?att bli lämnat av kvinnan? Dessa män har inte fått någon bra uppfostran.
Det är bara fega män som mördar.ge sig på en starckars kvinna en försvarslös varelse.för mig är dessa män bara sopor punkt slut.