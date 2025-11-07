Poliserna undersöker mordet

I måndags kväll hittades

två skadade personer.

De hittades utomhus

i Västerås.

Det var en kvinna

som var ungefär 55 år

och en ung man.

De hade blivit skadade

med något vasst, kanske en kniv.

De fick åka ambulans till sjukhus.

Kvinnan dog av sina skador.

Mannen kommer att överleva.

Poliserna tog fast en man

som är ungefär 60 år.

Han är misstänkt för mord.

De tog också fast tre andra

som kan ha hjälpt till med mordet.

TV4 har uppgifter om att det

handlar om en familj där det

har funnits våld tidigare.

Poliserna undersöker

om mordet har med hedersvåld

att göra, berättar TV4.

Poliserna vill inte

säga något om det.

Men de säger att de skadade

och de misstänkta känner varandra.

Hedersvåld är våld och kontroll

som personer använder

för att skydda heder och rykte

för sin familj och sin släkt.

8 SIDOR