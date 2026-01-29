Sverige
Mohamed hittades död i en skog nära staden Nynäshamn. Några veckor senare hittade poliserna Layth. Det var år 2023. Foto: Magnus Lejhall/TT
Poliserna kan bli straffade
De 14-åriga pojkarna
Mohamed och Layth mördades
av ett gäng med brottslingar.
Innan Mohamed dog
försökte hans familj
få hjälp av poliserna
att leta efter honom.
Mohameds mamma
ringde till poliserna.
Hon försökte prata
med poliserna
flera gånger
under sex dagar.
Mamman pratade somaliska.
Hennes unga dotter
försökte hjälpa till
att prata svenska.
Mamman ville ha
hjälp av en tolk.
Men poliserna
ordnade ingen tolk.
De skämtade om mammans språk.
De ringde inte heller
tillbaka till mamman
som de lovat.
Den femte dagen
hittade poliserna
Mohamed död.
Myndigheten diskrimineringsombudsmannen, DO,
säger att poliserna gjorde fel.
De behandlade mamman
och flickan annorlunda
för att mamman kom från Somalia.
Poliserna bröt mot lagen
när de inte ordnade tolk
och inte ringde tillbaka.
Det var också fel
att flickan fick hjälpa
sin mamma att prata.
Det säger DO.
Lagen säger att barn
inte ska behöva tolka
åt sina föräldrar.
Särskilt inte
vid allvarliga brott.
– Poliserna är viktiga.
Alla som kontaktar poliserna
ska bli bemötta
på samma sätt.
Det säger Lars Arrhenius
som jobbar på DO.
DO vill att det blir
en rättegång
mot polisernas myndighet
för att poliserna gjorde fel.
DO vill att myndigheten
betalar skadestånd.
De vill att kvinnan
får 140 tusen kronor
och flickan 160 tusen kronor.
ja det är sent, inte bara dem. kommunen och socialtjänsten dem gör också Myndigheten diskrimineringsombudsmannen. mått folken som behöver hjälpa.
Jag har en funktionsnedsättningar och många gången händer med mig. 😢😢
Det är darför man ska lära sig språket när man kommer till ett nytt land.synd att pojken dödades .jag tycker inte att polisen gjorde fel dom förstod inte somaliska.
Hur många poliser är misstänkta, 8 sidor?
Hej Vinne!
Det är hela polisernas myndighet
som kan bli straffad.
Det är inte någon särskild polis.
Alla poliser ska behandla
alla människor rättvist.
Hälsningar,
8 Sidor
Polisen borde inte straffas dom förstod inte vad mamman sa.darför tycker jag inte att dom borde få straff. Däremot så tycker jag att mamman borde Uppfostra pojken lite bättre så han slapp att gå med kriminella gäng.
när vi skaffar barn har vi ett stort ansvar, uppfostran är viktigt. man lär barnen vad som är rätt och fel. polisen gjorde inget fel.
Deras barn har aldrig blivit uppfostrade. Små pojkar tror att de är balla och ska ut och leka kriminella. Ta ifrån dem deras mobiler och datorer. De klarar inte av sociala medier och där finns hur mycket vidriga människor som helst med noll respekt för Sverige.
Nä men stakars! Varför skulle poliser göra så!! Va synd! Jag tycker jätte synd!
Detta visar bara hur viktigt det är att lära sig svenska språket.
Inte lätt för poliserna. Att lära sig språket borde det vara lag på.