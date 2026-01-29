Poliserna kan bli straffade

De 14-åriga pojkarna

Mohamed och Layth mördades

av ett gäng med brottslingar.

Innan Mohamed dog

försökte hans familj

få hjälp av poliserna

att leta efter honom.

Mohameds mamma

ringde till poliserna.

Hon försökte prata

med poliserna

flera gånger

under sex dagar.

Mamman pratade somaliska.

Hennes unga dotter

försökte hjälpa till

att prata svenska.

Mamman ville ha

hjälp av en tolk.

Men poliserna

ordnade ingen tolk.

De skämtade om mammans språk.

De ringde inte heller

tillbaka till mamman

som de lovat.

Den femte dagen

hittade poliserna

Mohamed död.

Myndigheten diskrimineringsombudsmannen, DO,

säger att poliserna gjorde fel.

De behandlade mamman

och flickan annorlunda

för att mamman kom från Somalia.

Poliserna bröt mot lagen

när de inte ordnade tolk

och inte ringde tillbaka.

Det var också fel

att flickan fick hjälpa

sin mamma att prata.

Det säger DO.

Lagen säger att barn

inte ska behöva tolka

åt sina föräldrar.

Särskilt inte

vid allvarliga brott.

– Poliserna är viktiga.

Alla som kontaktar poliserna

ska bli bemötta

på samma sätt.

Det säger Lars Arrhenius

som jobbar på DO.

DO vill att det blir

en rättegång

mot polisernas myndighet

för att poliserna gjorde fel.

DO vill att myndigheten

betalar skadestånd.

De vill att kvinnan

får 140 tusen kronor

och flickan 160 tusen kronor.

