Sverige
Poliserna hittade den mördade pojken i skogen i området Ösmo, nära Nynäshamn. Foto: Magnus Lejhall/TT
Poliserna bröt mot lagen
Pojken Mohamed var 14 år
när han blev mördad
av ett gäng med brottslingar.
Det hände i Stockholm
sommaren år 2023.
Innan Mohamed dog
försökte hans familj få hjälp
av poliserna att leta efter honom.
Men poliserna hjälpte
inte familjen.
Mamman pratade somaliska.
Poliserna skämtade om hennes språk.
De hjälpte henne inte heller att få en tolk.
Poliserna bröt mot lagen.
Poliserna behandlade familjen
sämre än andra.
Familjen borde ha fått
hjälp av en tolk.
Det säger poliserna själva.
Det berättar P4 Jönköping.
Det är myndigheten Justitieombudsmannen, JO,
som sagt till poliserna
att göra en undersökning
om vad som hänt.
Nu ska JO undersöka
om poliserna ska få kritik
eller om de måste ändra
sitt sätt att arbeta
så att det blir rättvist för alla.
Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO,
undersöker också
om poliserna har gjort fel.
8 SIDOR/TT
23 september 2025
De jobbar inte! De kommer inte!
de borde inte vara poliser
Det är därför man ska lära sig språket när man kommer till ett nytt land.viktigt.
Håller inte med luisa.
Hur lång har pojken varit redan i Sverige? Varför pratade han och sin familje inte svenska? Ändå var det inte gott av polisen om det var så. Men alla måste lära sig svenska om man kom hit och stanna.
Varför gick han med dom kriminella??man måste uppfostra sina barn på rätt sätt annars blir det som det blev.
👍
dåligt av poliserna😮
Även polisen har blivit rasistiska mot invandrare. Jag förstår inte att varför invandrare stannar kvar i Sverige. Jag tycker inte att det här landet är värt att stanna i. Det finns många länder som är bättre än Sverige och jag ångrar djupt att jag kom till Sverige. Jag kommer faktiskt att lämna det om några månader.
Josef jag har bott här i Sverige i 30 år jag trivs, jag har ett bra jobb kännar bra med pengar .har aldrig haft problem med att någon varit dum mot mig.
Josef….skynda dig då!
Inte så lätt för polisen att hitta nån som kan somaliska.
Håller med bettet.
🤦♀️
de kanske inte har lärt sig svänska än???