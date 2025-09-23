Pojken Mohamed var 14 år

när han blev mördad

av ett gäng med brottslingar.

Det hände i Stockholm

sommaren år 2023.

Innan Mohamed dog

försökte hans familj få hjälp

av poliserna att leta efter honom.

Men poliserna hjälpte

inte familjen.

Mamman pratade somaliska.

Poliserna skämtade om hennes språk.

De hjälpte henne inte heller att få en tolk.

Poliserna bröt mot lagen.

Poliserna behandlade familjen

sämre än andra.

Familjen borde ha fått

hjälp av en tolk.

Det säger poliserna själva.

Det berättar P4 Jönköping.

Det är myndigheten Justitieombudsmannen, JO,

som sagt till poliserna

att göra en undersökning

om vad som hänt.

Nu ska JO undersöka

om poliserna ska få kritik

eller om de måste ändra

sitt sätt att arbeta

så att det blir rättvist för alla.

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO,

undersöker också

om poliserna har gjort fel.

8 SIDOR/TT