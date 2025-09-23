Sverige

En väg delar två åkrar. Längst bort syns en skog. Två vägskyltar visar att gränsen för bilar är 30 kilometer i timmen.

Poliserna hittade den mördade pojken i skogen i området Ösmo, nära Nynäshamn. Foto: Magnus Lejhall/TT

Poliserna bröt mot lagen

Pojken Mohamed var 14 år
när han blev mördad
av ett gäng med brottslingar.
Det hände i Stockholm
sommaren år 2023.

Innan Mohamed dog
försökte hans familj få hjälp
av poliserna att leta efter honom.
Men poliserna hjälpte
inte familjen.

Mamman pratade somaliska.
Poliserna skämtade om hennes språk.
De hjälpte henne inte heller att få en tolk.
Poliserna bröt mot lagen.

Poliserna behandlade familjen
sämre än andra.
Familjen borde ha fått
hjälp av en tolk.
Det säger poliserna själva.
Det berättar P4 Jönköping.

Det är myndigheten Justitieombudsmannen, JO,
som sagt till poliserna
att göra en undersökning
om vad som hänt.

Nu ska JO undersöka
om poliserna ska få kritik
eller om de måste ändra
sitt sätt att arbeta
så att det blir rättvist för alla.

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO,
undersöker också
om poliserna har gjort fel.

8 SIDOR/TT

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2025 kl. 10:16

    De jobbar inte! De kommer inte!

    Svara
  2. looks like u had an oopsie! skriver:
    23 september, 2025 kl. 10:40

    de borde inte vara poliser

    Svara
  3. V skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:33

    Det är därför man ska lära sig språket när man kommer till ett nytt land.viktigt.

    Svara
  4. ... skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:35

    Håller inte med luisa.

    Svara
  5. Fraser skriver:
    23 september, 2025 kl. 12:17

    Hur lång har pojken varit redan i Sverige? Varför pratade han och sin familje inte svenska? Ändå var det inte gott av polisen om det var så. Men alla måste lära sig svenska om man kom hit och stanna.

    Svara
  6. . skriver:
    23 september, 2025 kl. 12:30

    Varför gick han med dom kriminella??man måste uppfostra sina barn på rätt sätt annars blir det som det blev.

    Svara
  7. Till Fraser skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:15

    👍

    Svara
  8. ALVA🥰😍 skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:34

    dåligt av poliserna😮

    Svara
  9. Josef skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:55

    Även polisen har blivit rasistiska mot invandrare. Jag förstår inte att varför invandrare stannar kvar i Sverige. Jag tycker inte att det här landet är värt att stanna i. Det finns många länder som är bättre än Sverige och jag ångrar djupt att jag kom till Sverige. Jag kommer faktiskt att lämna det om några månader.

    Svara
  10. Kiki skriver:
    23 september, 2025 kl. 14:09

    Josef jag har bott här i Sverige i 30 år jag trivs, jag har ett bra jobb kännar bra med pengar .har aldrig haft problem med att någon varit dum mot mig.

    Svara
  11. Claude Balls skriver:
    23 september, 2025 kl. 14:37

    Josef….skynda dig då!

    Svara
  12. Bette Wont skriver:
    23 september, 2025 kl. 14:40

    Inte så lätt för polisen att hitta nån som kan somaliska.

    Svara
  13. ... skriver:
    23 september, 2025 kl. 14:43

    Håller med bettet.

    Svara
  14. Darkness skriver:
    23 september, 2025 kl. 14:46

    🤦‍♀️

    Svara
  15. anonym skriver:
    23 september, 2025 kl. 16:33

    de kanske inte har lärt sig svänska än???

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar