Rättegång mot Medin dröjer

Joakim Medin är

en svensk journalist.

I dag, den 8 januari,

skulle en rättegång

mot honom börja

i landet Turkiet.

Turkiet säger att Medin

har jobbat med

en organisation för terrorister.

Men det blev ingen

rättegång i dag.

Tiden är ändrad

till den 7 maj i stället.

Joakim Medin vill inte resa

till Turkiet.

Därför har han bett om

att få vara med på rättegången

från Sverige.

Han kan vara med på internet.

Det behöver myndigheterna

i Sverige säga ja till.

Men de har inte svarat än.

Därför flyttar domstolen

i Turkiet rättegången till maj.

Domstolen säger också

att de inte hunnit

undersöka Medins

dator, telefon och kamera.

Det skriver tidningen

Dagens ETC.

Om Medin blir dömd

kan han få flera års fängelse

i Turkiet.

