Han sitter vid ett bord.

Rättegången mot journalisten Joakim Medin är flyttad till den 7 maj i år. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rättegång mot Medin dröjer

Joakim Medin är
en svensk journalist.
I dag, den 8 januari,
skulle en rättegång
mot honom börja
i landet Turkiet.

Turkiet säger att Medin
har jobbat med
en organisation för terrorister.

Men det blev ingen
rättegång i dag.
Tiden är ändrad
till den 7 maj i stället.

Joakim Medin vill inte resa
till Turkiet.
Därför har han bett om
att få vara med på rättegången
från Sverige.
Han kan vara med på internet.

Det behöver myndigheterna
i Sverige säga ja till.
Men de har inte svarat än.
Därför flyttar domstolen
i Turkiet rättegången till maj.

Domstolen säger också
att de inte hunnit
undersöka Medins
dator, telefon och kamera.
Det skriver tidningen
Dagens ETC.

Om Medin blir dömd
kan han få flera års fängelse
i Turkiet.

8 SIDOR/TT

Medin skulle skriva om Turkiets ledare

  • Poliser i Turkiet tog fast
    Joakim Medin i slutet av mars.
    Det hände direkt efter
    att han landat på flygplatsen
    i staden Istanbul.
  • Medin åkte dit för att rapportera
    om protester mot landets ledare.
  • Medin var i turkiskt
    fängelse i 51 dagar.
  • Han har redan blivit dömd
    en gång i turkisk domstol.
    Domstolen sa att han
    sagt elaka saker om
    Turkiets ledare
    Recep Tayyip Erdogan.
  • Medin har hela tiden sagt
    att han är oskyldig.
    Han är journalist.
    Det är inte ett brott,
    säger han.
Erdogan höjer ett finger samtidigt som han pratar. Recep Tayyip Erdogan har varit president i Turkiet i 20 år. Foto: TT

8 januari 2026

1 kommentar
  1. ... skriver:
    8 januari, 2026 kl. 16:17

    Han är oskyldig. Låt honom vara.

    Svara
