Sverige
Journalisten Joakim Medin. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sverige säger nej till Turkiet
Sverige kommer inte hjälpa
Turkiet med att förhöra
journalisten Joakim Medin.
Medin satt i fängelse i Turkiet
i 51 dagar förra våren.
Han hade åkt dit för att skriva
om protester mot landets ledare.
Men poliser tog fast honom.
En domstol dömde Medin
för att han sagt elaka saker
om landets ledare.
Men sedan fick Medin
åka hem till Sverige.
Senare anklagade Turkiet
honom för nya brott.
De säger att Medin är med
i en grupp terrorister.
Turkiet vill att en svensk domstol
ska förhöra Medin om det.
Sveriges regering säger nu nej.
– Det skulle vara
mot Sveriges rätt att tala fritt.
I Sverige har vi yttrandefrihet
och fri journalistik.
Det säger regeringens
minister Gunnar Strömmer.
Joakim Medin har hela tiden sagt
att han är oskyldig.
Han är journalist.
Det är inte ett brott,
säger han.
Medin är nu orolig att Turkiet
ska efterlysa honom.
Då kan det bli svårt för
honom att resa i vissa länder.
Han vill ha mer stöd
från Sveriges regering.
8 SIDOR/TT
29 januari 2026
Klart att han är oskyldig säger han det så är det så.är det svårt att förstå???
nämen varför säger de nej? jag älskar turkiet
, jag brukar till och med alltid resa där varenda sommarlov!
Varför kan inte Sverige ta honom till domstolen i Sverige, och där säga han är oskyldig??
Ja anonym du har helt rätt. Men sveriges regeringen har aldrig varit svagare om man ser till utrikespolitik
Turkiet land har hårda lagar och regler svårt för honom . Han måste följa deras lagar och regler som de säger polisen och kommunen . Innan han åkte till Turkiet Istanbul varför kolla han inte hur deras regler och kultur.
Och lagar det måste han veta själv.
Va bra förvänta inte er att Türkiye hjälper till när ni vill åt nån brottsling…
Det är självklart att Medin är oskyldig men diktaturer försöker påverka vårt yttrandefrihet på alla möjliga sätt. Det är rätt att han skall inte förhöras för något som han inte har gjort. Men han måste vara försiktig vart än han går nånstans, tyvärr.
Nä men! Va elakt att säga dumma saker!!