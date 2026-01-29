Sverige säger nej till Turkiet

Sverige kommer inte hjälpa

Turkiet med att förhöra

journalisten Joakim Medin.

Medin satt i fängelse i Turkiet

i 51 dagar förra våren.

Han hade åkt dit för att skriva

om protester mot landets ledare.

Men poliser tog fast honom.

En domstol dömde Medin

för att han sagt elaka saker

om landets ledare.

Men sedan fick Medin

åka hem till Sverige.

Senare anklagade Turkiet

honom för nya brott.

De säger att Medin är med

i en grupp terrorister.

Turkiet vill att en svensk domstol

ska förhöra Medin om det.

Sveriges regering säger nu nej.

– Det skulle vara

mot Sveriges rätt att tala fritt.

I Sverige har vi yttrandefrihet

och fri journalistik.

Det säger regeringens

minister Gunnar Strömmer.

Joakim Medin har hela tiden sagt

att han är oskyldig.

Han är journalist.

Det är inte ett brott,

säger han.

Medin är nu orolig att Turkiet

ska efterlysa honom.

Då kan det bli svårt för

honom att resa i vissa länder.

Han vill ha mer stöd

från Sveriges regering.

8 SIDOR/TT