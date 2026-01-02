Trasiga kablar i Östersjön

Flera kablar som finns

i havet Östersjön

har gått sönder.

Det hände under nyår.

Det är kablar

som är viktiga för datorer

som har blivit skadade.

Det finns många sådana kablar

som ligger på botten i havet.

Kablarna går mellan Sverige

och Estland.

Kablar mellan Finland och Estland

har också blivit skadade.

Skadorna hände samtidigt.

Myndigheterna undersöker

varför kablarna har gått sönder.

Myndigheterna i Finland

har stoppat ett fartyg.

De tror att fartyget

kan ha gjort skadorna.

Kablarna ska bli lagade.

Det säger företaget

som äger kablarna i Sverige.

Men det är inte klart

när kablarna blir lagade.

Än så länge märker inte folk

att kablarna blivit skadade.

Företaget säger att de

kan använda andra kablar så länge.

Då fungerar datorerna i alla fall.

8 SIDOR/TT