Sverige

En molnig himmel och ett mörkt hav.

Kablar på Östersjöns botten har gått sönder. Platsen på bilden har inget med var kablarna finns att göra. Foto: TT

Trasiga kablar i Östersjön

Flera kablar som finns
i havet Östersjön
har gått sönder.
Det hände under nyår.

Det är kablar
som är viktiga för datorer
som har blivit skadade.
Det finns många sådana kablar
som ligger på botten i havet.

Kablarna går mellan Sverige
och Estland.
Kablar mellan Finland och Estland
har också blivit skadade.
Skadorna hände samtidigt.

Myndigheterna undersöker
varför kablarna har gått sönder.

Myndigheterna i Finland
har stoppat ett fartyg.
De tror att fartyget
kan ha gjort skadorna.

Kablarna ska bli lagade.
Det säger företaget
som äger kablarna i Sverige.
Men det är inte klart
när kablarna blir lagade.

Än så länge märker inte folk
att kablarna blivit skadade.
Företaget säger att de
kan använda andra kablar så länge.
Då fungerar datorerna i alla fall.

8 SIDOR/TT

2 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Inshallah skriver:
    2 januari, 2026 kl. 14:12

    Bra

    Svara
  2. insallah skriver:
    2 januari, 2026 kl. 14:54

    varför är det bra??🤠🤡🤯😰😰

    Svara
