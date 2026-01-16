Sverige
Två män skottar snö på ett tak i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT
Folk skottar snö på tak
De senaste veckorna
har det snöat mycket
i nästan hela landet.
Många behöver hjälp
att skotta bort snö från taken.
Det kan vara ett farligt jobb.
Riskerna är stora om du
inte vet hur du jobbar säkert.
Nu varnar myndigheter
och fackförbund för företag
som inte följer regler för säkerhet.
Ofta låter de folk
utan vana eller utbildning
jobba på taken.
– Jag har sett skolbarn
skotta snö på tak.
Det kan också vara
studenter eller människor
som söker asyl.
Ibland jobbar sjukskrivna
människor uppe på taken.
Det säger Markus Tomtén
från myndigheten
Arbetsmiljöverket.
8 SIDOR/TT
16 januari 2026
Man kan skada sig.ramla ner usch otäckt.
” Jag har sett skolbarn
skotta snö på tak.
Det kan också vara
studenter eller människor
som söker asyl.
Ibland jobbar sjukskrivna
människor uppe på taken.”
GALET!!! Och LIVSFARLIGT. 😠