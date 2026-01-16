Folk skottar snö på tak

De senaste veckorna

har det snöat mycket

i nästan hela landet.

Många behöver hjälp

att skotta bort snö från taken.

Det kan vara ett farligt jobb.

Riskerna är stora om du

inte vet hur du jobbar säkert.

Nu varnar myndigheter

och fackförbund för företag

som inte följer regler för säkerhet.

Ofta låter de folk

utan vana eller utbildning

jobba på taken.

– Jag har sett skolbarn

skotta snö på tak.

Det kan också vara

studenter eller människor

som söker asyl.

Ibland jobbar sjukskrivna

människor uppe på taken.

Det säger Markus Tomtén

från myndigheten

Arbetsmiljöverket.

8 SIDOR/TT