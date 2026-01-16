Sverige

En man står och en sitter på ett tak med snö. De har skyfflar i händerna.

Två män skottar snö på ett tak i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Folk skottar snö på tak

De senaste veckorna
har det snöat mycket
i nästan hela landet.

Många behöver hjälp
att skotta bort snö från taken.

Det kan vara ett farligt jobb.
Riskerna är stora om du
inte vet hur du jobbar säkert.

Nu varnar myndigheter
och fackförbund för företag
som inte följer regler för säkerhet.

Ofta låter de folk
utan vana eller utbildning
jobba på taken.

– Jag har sett skolbarn
skotta snö på tak.
Det kan också vara
studenter eller människor
som söker asyl.
Ibland jobbar sjukskrivna
människor uppe på taken.

Det säger Markus Tomtén
från myndigheten
Arbetsmiljöverket.

16 januari 2026

  1. V skriver:
    16 januari, 2026 kl. 15:13

    Man kan skada sig.ramla ner usch otäckt.

  2. Anonym skriver:
    16 januari, 2026 kl. 18:14

    GALET!!! Och LIVSFARLIGT. 😠

