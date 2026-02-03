Hon fick lämna sitt hem

Personer som inte har råd

med hyran blir fler.

Veronica är en av dem

som fick lämna sitt hem.

Hon levde ett vanligt liv

med fyra barn, en man,

jobb och lägenhet.

Men när hon och hennes

man skilde sig

blev allt dyrare.

Pengarna räckte inte.

Till slut hade Veronica skulder.

Hon började må dåligt och

blev sjukskriven från sitt jobb.

Veronica förlorade sitt hem

och blev hemlös.

Till slut blev Veronica räddad

av organisationen Stadsmissionen.

De har en egen kö till lägenheter.

Veronica fick en lägenhet av dem.

– Det var bara de som förstod

att jag behövde ett hem

för att kunna ordna mitt liv,

säger hon.

I dag tränar Veronica

på att arbeta i kyrkan.

Hon vill fortsätta

hjälpa människor

som har det svårt.

Veronica säger att det behövs

fler billiga lägenheter.

Kommunerna måste också

bli bättre på att hjälpa människor

som mår dåligt, tycker hon.

