Sverige
Veronica blev hemlös. I dag har hon fått en lägenhet. Foto: Anders Wiklund/TT
Hon fick lämna sitt hem
Personer som inte har råd
med hyran blir fler.
Veronica är en av dem
som fick lämna sitt hem.
Hon levde ett vanligt liv
med fyra barn, en man,
jobb och lägenhet.
Men när hon och hennes
man skilde sig
blev allt dyrare.
Pengarna räckte inte.
Till slut hade Veronica skulder.
Hon började må dåligt och
blev sjukskriven från sitt jobb.
Veronica förlorade sitt hem
och blev hemlös.
Till slut blev Veronica räddad
av organisationen Stadsmissionen.
De har en egen kö till lägenheter.
Veronica fick en lägenhet av dem.
– Det var bara de som förstod
att jag behövde ett hem
för att kunna ordna mitt liv,
säger hon.
I dag tränar Veronica
på att arbeta i kyrkan.
Hon vill fortsätta
hjälpa människor
som har det svårt.
Veronica säger att det behövs
fler billiga lägenheter.
Kommunerna måste också
bli bättre på att hjälpa människor
som mår dåligt, tycker hon.
8 SIDOR/TT
Över 27 tusen är utan hem
- Mer än 27 tusen svenskar
har inget hem.
De är hemlösa.
Det visar siffror från
myndigheten Socialstyrelsen.
- Förra året fick 3 300 personer
lämna sina hem.
De blev vräkta av
myndigheten Kronofogden.
- Det var en ökning jämfört
med året innan.
3 februari 2026
hamnar dessa människor som blir vräkta på gatan??skamligt sverige!!!!😡😡😡🤢🤢🤢😠
Sverige behöver mer stöd till flyktingar. Fri palestina!
Vad hände med hennes barn? Fick de bo hos hennes ex-man?
För det första är det inte kanske bara svenskar som är hemlösa!
För det andra är det också Sveriges fel för att de skickar flera miljarder till andra länder, okej jag fattar att man ska hjälpa till men kolla också på oss!!!???
Det är också vi som kommer från olika länder som bor här och kanske är mer än hemlösa?!😠🤨
Har själv arbetat på Socialförvaltningen, och tyvärr är det så att cirka 97 % av alla hemlösa är svenskar sedan flera generationer tillbaka. De som kommer till Sverige får, när de får uppehållstillstånd, ett boende och ekonomiskt bistånd. Vi har t.ex. över 16000 hemlösa pensionärer. Länge leve Israel!
håller med Bengt. inte rättvist att egna medborgare är bostadslösa och invandrare får hyran och maten betalt
SLuta dela folk på svenskar och invandrare, ok???!!! Alltså förut var ingen bostadslös eftersom socialen betalade hyra! Vi är ett samhälle…alla som har tillstånd att stanna i Sverige har rättigheter och måste får nånting…
Jag är chronisk sjuk och beroende av min man…vi går inte till socialen…vi lever från den lilla som vi tjänar…alla dessutom tjuv från oss-men det är lång historia…sutta dela folk i grupper och slutta med rasism, ok? Det är inte lösning!!!
Jag hörde att svenskar bara skickar brev till socialen och får pengar…oavsett hur är det så alla har idag ekonomisk problem…jag och min man lever på fattigdom gräns…vi är sjuka…min man hade firma och betalade skatt i många år…UF…ge nånting en krona till röda korset…
Jag ger ibland en krona till röda korset men jag själv är i utsatt situation…folk lider oavsett om de är födda i Iran eller Sverige…åtgärder är nödvändiga…hyrorna måste blir billigare och medicin åtminstone…folk måste börja komunicera med varandra-inte svartmåla varandra bara…UF